El banc públic valencià assegura que "desconeixia" que Puig tinguera accions a 'Mediterráneo' abans de la quitació que va beneficiar al mitjà

El director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, ha comparegut en roda de premsa després de les informacions fetes públiques en les quals s'ha donat a conéixer que el president de la Generalita, Ximo Puig, va participar en un acord del Govern valencià que va beneficiar a un mitjà del qual és accionista. Concretament, el ple del Consell que encapçala el socialista va aprovar per unanimitat el passat 15 de març el decret que va permetre a l'Institut Valencià de Finances fer una quitació del 70% del deute que tenia el Grup Zeta.

Illueca ha defensat l'operació en la qual el banc públic valencià va perdonar a Editorial Prensa Ibérica (EPI) 1,3 milions dels 1,9 que li devia Zeta. El director de l'IVF ha argumentat que es va fer amb "criteris professionals", els mateixos que va aplicar "la banca privada". En aqueix sentit ha manifestat que va esperar al decret del ple del Consell per a "tindre totes les garanties jurídiques i no acabar en la fiscalia". Entén Illueca que, encara que podia haver fet la reestructuració del deute anteriorment, no ho va fer "per a tindre totes les garanties".

A preguntes sobre si l'operació de l'IVF amb un grup en el qual tenia interessos el president de la Generalitat podia generar suspicàcies, Illueca ha al·legat que en el banc públic "desconeixien" que Ximo Puig tinguera accions en el periòdic Mediterráneo -abans de Grup Zeta i des de la compra de EPI-. Així i tot ha reconegut que el mateix Puig es va interessar per l'operació de reestructuració del deute "perquè estava en tots els mitjans", però que mai li va dir "què havia de fer".

El director general de l'IVF ha revelat també que l'acord de quitació amb Editorial Premsa Ibèrica estava signat abans que el decret es portara al ple del Consell. Per això, apunta, es va signar la quitació la setmana després de la seua aprovació. "Volíem tindre garanties que l'operació es tancaria" i que es complira el mateix acord que tenia la banca privada, ha dit.