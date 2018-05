Al voltant de la importància de la independència de la justícia i el periodisme

"L'envestida que ha patit el poder judicial en els últims anys ha sigut molt fort". El magistrat valencià Joaquim Bosch, exportaveu de 'Jueces para la Democracia', i el director d'eldiario.es, Ignacio Escolar, han protagonitzat un diàleg en el qual reflexionen sobre la importància de la independència de la justícia i el periodisme amb motiu de la presentació aquest dijous a València de 'El secuestro de la justicia', un llibre del qual són coautors. "Una singularitat en el panorama editorial", com ha reconegut el jutge.

Les reformes del sistema judicial, com les executades per l'exministre Alberto Ruiz Gallardón, han permés augmentar el control per part del poder polític, tal com ha denunciat Bosch.

"Afeblir l'òrgan judicial deixa a la ciutadania indefensa per a conéixer casos d'una enorme importància", ha explicat el magistrat, que ha posat com a exemple el cas de 'la manada': "ací el poder judicial no ha existit per a explicar, amb major o menor fortuna, les raons d'aquesta sentència o que aquesta és una part més del procés". "Aquest és un símptoma més de feblesa", ha dit.

"Jutges i mitjans patim l'intent de captura del poder econòmic i polític, en el cas dels jutges és més polític que econòmic, en el cas dels mitjans és més econòmic que polític", ha assegurat Escolar, qui ha sentenciat: "el poder intenta capturar un contrapoder, i al final, perquè existisca una societat democràtica hauria d'haver-hi una separació de poders", entre els tres poders tradicionals -legislatiu, executiu i judicial-, i un quart poder -els mitjans de comunicació-.

"El que ha fet eldiario.es amb el cas Cifuentes és un cas aïllat en els últims anys", ha apuntat Bosch aquest cas per a lamentar que s'ha perdut independència en els mitjans per a poder actuar contra els abusos del poder.