El Port de València deixa fora de l'ordre del dia del seu consell l'adjudicació de la controvertida ampliació nord

No està en l'ordre del dia. Ha quedat fora de la reunió d'aquest divendres del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València, que presideix Aurelio Martínez, la possible adjudicació a la naviliera MSC de la controvertida ampliació nord del Port, amb un pressupost d'uns 1.200 milions d'euros.

Els col·lectius ecologistes i ciutadans que reclamen una avaluació ambiental prèvia i un debat a fons sobre l'impacte del projecte temien que es plantejara la decisió en el consell del Port de València sense atendre les seues reivindicacions i que la seua aprovació convertira el projecte en un fet consumat, difícil de revertir.

A col·lectius com la plataforma El Litoral per al Poble s'han sumat càrrecs institucionals com l'alcalde de València, Joan Ribó, i veus del món acadèmic, en la petició d'una avaluació ambiental actualitzada del projecte, que el president de l'Autoritat Portuària considera que no és necessària perquè està emparat per la declaració ambiental de 2007 per a la construcció inicial dels dics d'aqueixa ampliació en 2012. Ara es tracta de construir un moll de més de 1,3 milions de metres quadrats d'acord amb un pla que implica prolongar el dic extern, derruir un contradic i un moll i traslladar la zona on atraquen dels creuers, entre altres accions. MSC aconseguiria, per la inversió, una concessió de 35 a 50 anys per al tràfic de contenidors en aqueix nou moll.

L'ordre del dia del consell d'aquest divendres inclou el nomenament d'un nou secretari de l'organisme, després de la marxa del lloc fa unes setmanes de Luis Felipe Martínez, l'aprovació dels comptes anuals de 2018 i diverses llicències de serveis en el port.

El consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València està presidit per Aurelio Martínez i en formen part el capità marítim Felipe Cano; Cristina Rodríguez, José Antonio Morillo-Velarde i Lorenzo Tejedor en representació de l'Administració de l'Estat; Joan Ribó com a alcalde de València així com l'alcalde de Sagunt; Francisco Contell per les cambres de comerç; Juan Pablo Lázaro per les organitzacions empresarials; Gustavo Ferrer pels "sectors rellevants en l'àmbit portuari"; Pedro Suárez per les organitzacions sindicals, i en representació de la Generalitat Valenciana, Vicente Boluda (de l'Associació Valenciana d'Empresaris), Salvador Navarro (de la Confederació Empresarial Valenciana), Josep Vicent Boira (comissionat del Govern per al Corredor Mediterrani) i l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero. El secretari del consell i el director general de l'Autoritat Portuària, Francesc Josep Sánchez, en són membres amb veu però sense vot.