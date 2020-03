Dos nous positius eleven a 17 els contagis valencians per coronavirus

Després de tres dies sense novetats quant a nous contagis en la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat Pública i Salut Universal ha confirmat aquest dimecres dos nous positius a l'Hospital Clínic de València, amb el que la xifra total de contagis ascendeix a dèsset (setze en la capital valenciana i un a l'Hospital de la Plana de Vila-real).

La consellera Ana Barceló ha explicat en roda de premsa que es tracta de dues dones que no han viatjat a les zones de risc però són contactes d'altres persones que anteriorment han donat positiu, presenten simptomatologia lleu i es troben en aïllament domiciliària.

La consellera ha volgut destacar una vegada més que “s'han detectat precisament per les proves que estableix el protocol a partir dels casos confirmats”, un protocol establit pel Ministeri de Sanitat i que s'aplica en totes les comunitats autònomes que “està funcionant amb precisió”, segons Barceló. Des dels primers casos confirmats, Salut Pública s'ha posat en contacte amb l'entorn dels pacients positius, informant-los de la seua situació, avaluant-los en funció dels seus símptomes i controlant-los de manera minuciosa per part dels professionals de la sanitat pública.

Fins al moment s'han diagnosticat com a negatives un total de 351 proves en tota la Comunitat Valenciana.

🔘 @GVASanitat ha registrado dos nuevos casos de #coronavirus en el @GVAclinic de València. La consellera @anabarcelochico ha explicado que son dos mujeres que no han viajado a las zonas de riesgo, presentan sintomatología leve y se encuentran en aislamiento domiciliario pic.twitter.com/eCjgqtbeWB — GVA Sanitat (@GVAsanitat) March 3, 2020

Dispositiu Especial d'Alerta Epidemiològica

La consellera ha visitat aquest matí al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, el Centre d'Informació i Coordinació d'Emergències (CICU), on s'ha situat un Dispositiu Especial d'Alerta Epidemiològica per coronavirus.

Aquest dispositiu inclou el telèfon 900 300 555 i personal especialitzat de reforç per al CICU, i rep a més les anomenades derivades des del 112. Des de la seua posada en funcionament dimecres passat 26 de febrer fins a les 22 hores del dilluns, el dispositiu ha rebut més de 3.600 crides, de les quals vora el 50% han sigut per a sol·licitar informació general i un terç corresponen a persones que tenen símptomes clínics però no compleixen els criteris epidemiològics, per la qual cosa s'ha descartat la necessitat de realitzar les proves per a conéixer la presència del virus. En tots els casos, un especialista ha valorat la situació de la persona i ha activat els mecanismes necessaris per a cadascun d'ells.

El dispositiu especial va començar a funcionar la setmana passada amb quatre llocs d'atenció telefònica i gestió de la demanda, però davant l'augment gradual de crides, s'ha incrementat en tres llocs més per a l'atenció dels ciutadans, la qual cosa suma un total de 7 llocs. A més, s'ha augmentat en altres tres llocs el reforç de l'activitat d'urgències i emergències del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències.

Des del CICU s'atenen de manera habitual una mitjana de 1.600 incidències diàries -en 2019 van ser en total 584.000 incidències-, ateses per 10 llocs d'atenció telefònica.

El Ministeri de Sanitat ha establit una sèrie de requisits mínims per a l'atenció domiciliària dels pacients positius amb l'objectiu de garantir una atenció segura i uns nivells adequats de prevenció de la infecció i protecció dels familiars: disponibilitat d'un habitatge adequat, amb una estada amb bona ventilació i que puga ser dedicada de manera específica per a l'aïllament del cas, amb possibilitat de designar un bany exclusiu per al pacient; disponibilitat per part del cas de telèfon que garantisca la comunicació permanent amb el personal sanitari fins a la resolució dels símptomes.

A més, absència de convivents amb condicions de salut que suposen una

vulnerabilitat: persones ancianes, amb malalties cròniques, immunodeprimides o embarassades. Tant el pacient com els seus convivents han de ser capaços de comprendre i aplicar de manera correcta i consistent les mesures bàsiques d'higiene, prevenció i control de la infecció.

Disponibilitat d'un equip específic en el centre sanitari amb capacitat suficient per a fer el seguiment del cas, idealment mitjançant visites o controls per via telefònica, que possibilite l'atenció i seguiment domiciliaris.

Tota la informació actualitzada en: http://www.san.gva.es/coronavirus.