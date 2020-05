El futur post-COVID dels ‘riders’: una regulació laboral expressa que pose fi a la precarietat o la unió de treballadors en cooperatives

Inspeccions de treball i jutjats de València, Madrid, Barcelona o Saragossa han considerat que els riders de plataformes digitals de repartiment a domicili com Glovo o Deliveroo són falsos autònoms. En primera instància, els tribunals han donat la raó a sindicats i repartidors ciclistes, però en tots els casos les decisions s’han recorregut. Com que no hi ha sentència ferma i el Tribunal Suprem no ha fixat jurisprudència, les plataformes encara no han hagut d’executar les sentències que els condemnen a la devolució de les quotes a la Seguretat Social o multes importants.

Tant Glovo com Deliveroo han defensat que han modificat les seues pràctiques i la manera de gestionar els riders, per la qual cosa, quan hi haja sentència en ferm, les sancions serien per fets del 2017 i el 2018 i la Inspecció de Treball hauria de tornar a obrir procediments per a perseguir possibles fraus laborals en l’actualitat. La crisi del coronavirus no ha fet més que agreujar la precarietat dels riders, que en molts casos no han rebut de les plataformes el material de seguretat per a evitar infeccions i han hagut d’adquirir-lo amb els seus diners o recórrer a donacions.

Davant aquesta lentitud i la batalla judicial tan farragosa, des de la Càtedra d’Economia Col·laborativa i Transformació Digital de la Universitat de València en col·laboració amb la fundació Les Naus han elaborat un document en què repassen la situació dels repartidors ciclistes de Deliveroo, Glovo i Uber Eats durant els primers 50 dies de l’estat d’alarma i proposen mesures per al seu futur post-COVID, encara que les mesures es podrien començar a aplicar ja.

Adrián Todolí, professor de dret laboral de la Universitat de València i codirector de la càtedra, reclama que s’agilite d’una vegada per sempre “una regulació expressa que ajude a solucionar aquest problema laboral” com es va comprometre la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz. “Les sentències no estan complint-se i no és clar que si el Suprem ho avala es complisquen. Les plataformes no assumeixen que han de complir, perquè diuen que són pràctiques del passat i, ara com ara, no han reintegrat res perquè les sentències no són fermes. Quan vinga la sentència ferma estarien retornant diners del 2017 i la Inspecció hauria de tornar a començar”, argumenta.

Aquesta legislació específica, relata Todolí, hauria de solucionar el problema dels falsos autònoms i crear un marc perquè les plataformes hagen d’assumir aquests empleats, com va ocórrer en el passat amb sectors com el transport, en què es va aconseguir erradicar en part aquestes pràctiques laborals fraudulentes.

L’altra opció que plantegen des de la Càtedra d’Economia Social és la creació de cooperatives. “Si els treballadors es posen d’acord, la plataforma digital no té un cost excessivament alt i tots els treballadors serien propietaris de la plataforma. A Barcelona està Mensakas”, proposa Todolí. Per al codirector de la càtedra els riders són el més important i “una vegada tenen la plataforma per a una ciutat, la poden exportar a unes altres”.

Todolí reconeix que una possible dificultat per als inicis seria la falta de capital per a invertir en màrqueting. Les grans plataformes tenen una gran capacitat econòmica per a promocionar-se en mitjans de comunicació i xarxes socials.

El professor de dret laboral lamenta que la crisi del coronavirus haja empitjorat la situació laboral dels repartidors ciclistes, perquè han vist incrementada la faena i reduït el sou. A més, “la Inspecció ara no està denunciant, perquè roman l’estat d’alarma”.

Riders For Drets va rebre la donació de màscares per part de la Policia Local de València.

En aqueix sentit, des d’Intersindical Valenciana han continuat denunciant possibles abusos laborals que han rebut la resposta de la Inspecció de Treball, encara que en forma d’advertiments i requeriments i no de sancions.

Inspeccions en 71 centres de treball

“Les inspeccions s’han dut a terme entre els dies 25 i 27 d’abril mitjançant visites a 71 centres de treball i la comprovació documental ulterior, i han participat un total de dotze inspeccions provincials de Treball i Seguretat Social”, segons expliquen fonts d’Intersindical Valenciana. Durant el curs de les inspeccions, s’han entrevistat 87 treballadors amb funcions de repartiment de productes a domicili (riders i repartidors), la majoria d’ells treballadors autònoms –possibles falsos autònoms– per compte de les diferents plataformes.

En total, revelen des del sindicat, “com a conseqüència de les comprovacions efectuades, s’han estés trenta-tres advertiments i un requeriment”. La Direcció Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha conclòs, segons la resolució, que “sense perjudici de les mesures que s’hagen adoptat o puguen adoptar-se per les inspeccions provincials, s’ha remés a totes les plataformes digitals un document informatiu sobre les mesures que han de ser reforçades, a la vista dels informes evacuats pels inspectors i les inspectores de Treball i Seguretat Social actuants”.

Així doncs, entre els incompliments detectats i les propostes estan:

1. Delimitació en els establiments visitats de zones de recollida dels productes i senyalització d’advertiment.

2. Manteniment de la distància de seguretat entre els riders i els treballadors de les empreses col·laboradores: lliurament sense contacte dels productes.

3. Lliurament de mitjans de protecció, com per exemple màscares, guants i solucions desinfectants, quan això fora preceptiu, i reforç de les mesures d’higiene personal.

4. Reforçament de les obligacions d’informació, instrucció i col·laboració de les empreses col·laboradores amb els riders i repartidors.

5. Reforçament de les mesures de neteja de zones de recollida i d’equips i estris de transport dels productes.

6. Advertiment general recordant a les plataformes el compliment de les mesures de prevenció i protecció que han de seguir pel que fa als treballadors de repartiment.

7. Actualització de les avaluacions de riscos de les empreses col·laboradores, amb relació a les obligacions de coordinació preventiva.

Intersindical Valenciana considera “positiva” aquesta actuació i demana a la Inspecció de Treball que mantinga la vigilància de totes aquestes empreses i les obligue a complir la normativa laboral i de seguretat i salut laboral per a garantir la salut i els drets laborals dels riders i repartidors i evitar els contagis.