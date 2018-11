El president de les Corts exigeix que la reforma de l’Estatut valencià s’explique si es modifica en el Congrés

Després d’incomptables ajornaments, el Congrés va desbloquejar dimecres la tramitació de la reforma de l’Estatut d’Autonomia valencià, el mateix text que es va pactar el 2011 per blindar les inversions de l’Estat a la Comunitat Valenciana i que ha romàs embossat en els calaixos de la cambra baixa.

Per a accelerar el procés i evitar que la dissolució de les Corts Valencianes torne a deixar sense efecte aquesta proposta, tots els grups en el Congrés han acordat esmenar el text que va enviar el parlament valencià sense consultar els seus representants. En l’esmena se suprimeix la necessitat que hi haja un referèndum per a donar validesa a aquesta reforma, cosa que en retardaria considerablement l’entrada en vigor, però que al seu torn pot interpretar-se com una ingerència en l’autogovern valencià.

La proposta del Congrés, aprovada per unanimitat, suposa que, en compte d’introduir una disposició addicional a l’Estatut d’Autonomia, s’amplie el marge de competències modificant l’article 52, per la qual cosa no caldria ratificar-lo en referèndum.

El president de les Corts, Enric Morera, és la principal veu discordant respecte a aquesta mesura. El dirigent de Compromís va emetre ahir un comunicat molt dur amb la decisió del Congrés: “La reforma de l’Estatut és una proposta valenciana i no pot vindre donada des de Madrid, per això considere urgent la reunió amb els diputats valencians perquè els representants de les Corts Valencianes puguen expressar formalment la seua postura davant la reforma i pactar els termes de l’acord”, sentenciava Morera.

Des del Congrés expliquen que la reforma ha de passar igualment per les Corts per a ratificar-la, després de passar pel Congrés i el Senat. Recorden, a més, que els dies 11 i 13 de desembre eixirà la delegació valenciana per a defensar la ponència conjunta, una reunió en què podran manifestar les seues discrepàncies. Amb les cartes actuals, sense avançament electoral previst, ambdues cambres tindrien fins al 30 de març per a completar el procés si no volen que torne a decaure.