Oltra 6-Puig 4: president i vicepresidenta es llancen a ser la cara del "problema valencià" en els mitjans de Madrid

Els enregistraments del cas Taula li van esclatar al PP en plena campanya electoral de les eleccions autonòmiques i municipals del 2015. En aquella contesa, a més dels mitjans valencians, les televisions generalistes d'àmbit estatal van posar els seus focus en la Comunitat Valenciana. Pràcticament el 90% dels valencians van poder veure i escoltar en algun moment com Alfonso Rus, Marcos Benavent i Emilio Llopis comptaven "mil, dos mil, tres mil, quatre mil, cinc mil, sis mil... Dotze mil, dos milions de peles".

L'esfondrament del PP va ser tan gran i la victòria de l'esquerra tan folgada per haver situat la corrupció en el centre del debat televisiu que els partits es bolquen i es bolcaran a saltar al debat nacional tot el que els siga possible. De fet, el mateix argument del president de la Generalitat, Ximo Puig, per a avançar les eleccions és situar el "problema valencià" a Madrid.

I s'hi han posat Puig i la vicepresidenta, Mónica Oltra, que amb l'avançament electoral i el desacord posterior han saltat a ràdios, televisions i premsa en paper i digital. Totes les seues intervencions, a més, amplificades pels seus equips en les xarxes socials dels respectius partits, militants i activistes.

El president de la Generalitat ha intervingut aquest dimarts en Hoy por hoy de Pepa Bueno i en Al Rojo Vivo de LaSexta, el dilluns en el programa de Juan Ramón Lucas en Onda Cero i el dimecres té una entrevista en Los desayunos de TVE 1. A la vesprada del dimecres parteix cap a Berlín a la fira internacional Fruit Logística pel que les seues aparicions en mitjans de comunicació es limitaran.

D'altra banda, Oltra té la setmana plena d'intervencions i ràdios fins a aquest diumenge, algunes d'elles tancades abans de l'anunci d'avançament. Oltra va estar en Hora 25 amb Ángels Barceló aquest dilluns, en Onda Cero amb Carlos Alsina, Al Rojo vivo amb Ferreras aquest dimarts i El Programa d'Ana Rosa aquest dimarts i rematarà el dijous amb Los Desayunos de TVE 1, un dia després que Puig. El dimecres intervindrà en Carne Cruda i el diumenge en un debat en El Objetivo d'Ana Pastor, en LaSexta.

En no tindre agenda internacional com el president, en el seu equip no descarten aparéixer en un altre mitjà d'abast nacional.

Fonts de l'equip de Puig expliquen que han rebutjat una entrevista amb Ana Rosa Quintana per a evitar l'enfrontament amb la vicepresidenta en un estira i arronsa que podria tibar la situació i donar una imatge de ruptura. "Nosaltres ens limitem a parlar de l'avançament electoral perquè els valencians acudisquen a votar", apunten.