La pressió hospitalària torna a caure en disparar-se un 146% les altes: 111 ingressats menys en 24 hores i les UCI al 67%

El descens de persones ingressades als hospitals valencians que es va donar aquest dijous per primera vegada des que va arrancar la crisi del coronavirus com a conseqüència del gran augment de les altes ha tingut continuïtat aquest divendres de forma més pronunciada en la Comunitat Valenciana.

Segons les dades oferides aquest divendres per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, s'han donat 160 noves altes en les últimes 24 hores, per la qual cosa en total se sumen ja 592, un 146% en tan sols dos dies, ja que el dimecres els pacients curats sumaven 240.

Aquesta situació ha fet que el número d'ingressats siga actualment de 2.064 persones, 111 menys en les últimes 24 hores, d'elles, 386 en la Unitat de Vigilància intensiva el percentatge d'ocupació de la qual ha baixat del 69% d'aquest dijous a l'actual 67%. En aquests moments hi ha 276 places disponibles.

També han baixat els nous positius amb un total de 316 casos, 70 menys que aquest dijous. El total d'infectats és ja de 6.624 en la Comunitat Valenciana. La mala notícia és que el número de morts amb COVID-19 continua avançant, 68 morts més en 24 hores, 20 més de les registrades el dijous. El total de morts ascendeix a 511.

Pel que respecta als sanitaris contagiats, ja són 1.100 als quals se sumen altres 2.252 en quarantena, la qual cosa significa que malgrat no estar infectats, no poden acudir al seu lloc de treball.

Per a pal·liar aquesta mancança, Barceló ha informat que s'ha contractat de les diferents borses de treball a 4.073 professionals sanitaris des que va arrancar la crisi, la majoria metges i infermeres.

A més, ja s'han inscrit 2.209 voluntaris a la borsa de treball oberta per a estudiants d'últim any de medicina i infermeria així com per a professionals sanitaris jubilats de fins a 70 anys.

Situació de les residències de persones majors

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de majors de la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han detectat casos positius en 91 centres, set més en les últimes 24 hores (12 a Castelló, 24 a Alacant i 55 a València).

Fins ara s'han detectat 604 positius entre residents, 68 més que aquest dijous, i 176 entre treballadors, 10 més en 24 hores, mentre que han mort 131 residents (13 més).

Barceló ha explicat que per sensibilitat amb diferents peticions que han rebut sobre aquest tema no desglossaran les xifres de morts per residències.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari les residències Santa Elena de Torrent, L’Acollida de València, la residencia Saba de Requena, DomusVi d'Alcoi, DomusVi Babel (Alacant), Sant Joan Baptista de Morella i la residència Santa Gràcia de Vila-real. A elles s'ha sumat la residència Parqueluz de Catarroja.

Test ràpids

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha explicat que desconeix quan arribaran els nous tests ràpids adquirits pel Govern, així com el nombre de dispositius.

Sobre l'audiència en el jutjat prevista a les 10.00 hores després de la denúncia del Sindicat de Metges per la falta de material de protecció per als sanitaris, Barceló ha explicat que han aportat un extens informe amb totes les mesures que ha anat adoptant el Govern valencià des de l'inici de la crisi al gener.

Quant a les queixes expressades per familiars de les persones majors de la residència d'Alcoi, davant la falta d'informació i de comunicació amb el centre i els residents, Barceló ha assegurat que desconeix aquesta situació. però que en qualsevol cas és responsabilitat de la residència posar els mitjans perquè fluïsca aqueixa comunicació.