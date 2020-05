Els sindicats celebren el Primer de Maig amb una manifestació en xarxes i balcons en homenatge als treballadors essencials

Els treballadors valencians, per primera vegada des de la recuperació de les llibertats democràtiques, no podran manifestar-se aquest Primer de Maig als carrers. Els principals sindicats han convocat una manifestació en xarxes socials i balcons en homenatge als i les treballadores essencials, que han tingut un paper central en la crisi de la Covid-19. "Aquesta pandèmia ha posat de manifest la fragilitat i injustícia del model social i econòmic imperant en el món", assenyalen Comissions Obreres (CCOO-PV) i la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV).

Al migdia se celebrarà un acte d'homenatge als i les treballadores essencials. La manifestació, en xarxes socials i balcons, començarà a les 13.30, després dels discursos dels líders sindicals a través de Youtube i de les seues respectives pàgines web. Els sindicats han fet una crida a penjar les fotos en les xarxes socials.

A les 17h se celebrarà un concert "virtual solidari" amb artistes com Rozalén, Ismael Serrano, Marwan, Sole Giménez, Luis Pastor, Efecto Mariposa, Marisa Valle Roso, Cristina del Valle, entre altres, i presentat per la periodista Olga Rodríguez i per l'actor Juan Diego Botto.

A les 20h05, després dels aplaudiments des de finestres i balcons, tancarà la jornada un concert internacional amb actuacions de Víctor Heredia, Inti Illimani, Tico Santa Cruz o Billy Bragg, entre altres.

La crisi de la pandèmia ha posat de manifest la feblesa del sistema públic de salut però també l'escassa capacitat de resposta de sectors estratègics que fa temps que van desaparéixer de l'economia espanyola. “Hem tingut problemes amb subministraments d'equips de protecció individual, que són fonamentals donada l'externalització de la producció i això cal intentar evitar-ho en el futur", assenyala el secretari general de la UGT-PV, Ismael Sáez.

El manifest d'Intersindical Valenciana assenyala que si aquesta crisi sanitària i social està en vies de superació, ha sigut perquè "la societat s'ha pogut sustentar en dos pilars bàsics: en l'acció dels governs i de les administracions públiques i en la força de treball de la classe treballadora que ha mantingut en funcionament els sectors essencials, malgrat no disposar de les millors condicions de seguretat per a la seua salut".