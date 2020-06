El jutge processa Trenzano per haver dit en una resposta al PP que s’havien controlat les ajudes al germà de Puig, tot i que el control es va fer després

El 8 d’abril de 2018, la portaveu adjunta del PP en les Corts Valencianes, Eva Ortiz, va rebre una resposta oficial de la Generalitat que, dos anys després, està a punt de portar al banc dels acusats Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació. El titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de València ha dictat una interlocutòria d’incoació de procediment abreujat contra l’alt càrrec de Compromís per un presumpte delicte de falsedat de document públic oficial.

Encara que fa un any el jutge va voler arxivar la causa (l’Audiència Provincial de València el va obligar a continuar amb la instrucció), la interlocutòria assegura que hi ha “prou indicis d’absència de veritat” en la resposta que va donar Trenzano a Ortiz sobre el control de les subvencions a dues empreses de comunicació del germà del president de la Generalitat Valenciana.

La resposta oficial sostenia que la Generalitat havia “fet les actuacions de control que li corresponen” de les ajudes públiques a Comunicació del Ports SA i Mas Mut Produccions SLU, “sense que s’haja detectat qualsevol indici que faça dubtar de la veracitat de la documentació” que va aportar Francis Puig, “ni que justifique l’inici d’un expedient de devolució de les subvencions concedides”. La realitat, segons la instrucció, no va ser exactament aquesta.

“D’on naix el dubte sobre una possible parcialitat en la concessió de les subvencions a empreses relacionades amb algun familiar del M. H. President de la Generalitat que expressa la denunciant?”, es pregunta el jutge. La “qüestió capital” es refereix precisament a “les normes de control”, argumenta l’acte del 10 de juny passat.

El magistrat recorda que, contràriament al que afirma la resposta de Trenzano, els controls de les ajudes a les empreses de Francis Puig només es van iniciar “una vegada ja produïdes les queixes o denúncies pel grup d’oposició popular en les Corts”, concretament “dos dies més tard”. “Tan sols després de les peticions de documentació per l’oposició, al juny del 2018, és quan es decideix aplicar un nou pla de control per risc a aquelles subvencions litigioses”, abunda l’acte.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de València explica que es tracta de “dilucidar si la carta [de Trenzano] conté una declaració de voluntat o no que tanca la narració d’uns fets en principi contraris a la veritat objectivament demostrable”, és a dir si va cometre un presumpte delicte de falsedat. El jutge considera que en la fase d’instrucció han aflorat “prou indicis racionals” per fer seure al director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme en el banc dels acusats.

Així doncs, un alt càrrec de Compromís ha sigut la primera víctima judicial del cas de les polèmiques ajudes al germà de Puig. Trenzano, tal com explica la interlocutòria, ni tan sols va redactar la resposta oficial a la secretària general del PP valencià (encara que sí que la va signar, motiu pel qual es converteix en “responsable del seu contingut íntegre”). V. T. R., cap de departament de la Direcció General va ser l’autor del document, segons va reconéixer en la seua declaració com a testimoni davant el jutge.

El funcionari va explicar que les ajudes dels exercicis 2015 i 2016 no van passar plans de control pel “canvi del procediment de tramitació de subvencions”, per “problemes tècnics” i perquè el testimoni va estar de baixa mèdica i ningú el va substituir. “Quan es va reincorporar es va prioritzar traure les bases i les convocatòries, però no van poder veure els expedients de més arrere perquè no hi havia temps material”, assenyala.

Les parts personades i el Ministeri Fiscal tenen deu dies de termini per a sol·licitar l’obertura de judici oral formulant escrit d’acusació o de sobreseïment de la causa o per a demanar la pràctica de diligències complementàries.