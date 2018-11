El cas de l'accident de metro del 2006 a València arribarà a judici

Dotze anys després de l'accident de metro que va acabar amb la vida de 43 persones, la titular del jutjat d'instrucció 21 de València ha decidit processar l'exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i a altres set directius de la seua època. Nieves Molina, després d'arxivar la causa en tres ocasions, adopta aquesta decisió "vinculada" per les successives actuacions de la secció segona de l'Audiència Provincial que la van obligar a reobrir la causa.

El Jutjat nombre 21 de València ha conclòs la instrucció de l'accident de metro de 2006 en què van morir 43 persones i 47 van resultar ferides, amb una interlocutòria en el qual es rebutja acordar el sobreseïment del cas demanat per vuit exdirectius i que inicia el termini per a l'obertura de judici oral.

En una resolució datada el 31 d'octubre, la titular del jutjat, Nieves Molina, ha acordat incoar el procediment abreujat per a aquestes vuit persones, entre elles l'exgerent de FGV Marisa Gracia i l'excap de tallers. La resolució, que és ferma i davnt la qual és possible recurs, obri el termini de deu dies perquè el fiscal i les acusacions personades sol·liciten el sobreseïment o l'obertura de judici oral tot formulant el corresponent escrit d'acusació.

En la resolució, la jutgessa es refereix al contingut de la interlocutòria de l'Audiència de València de febrer d'enguany, que va ordenar reobrir per tercera vegada la investigació de l'accident, va ordenar a la instructora que cridara a declarar els investigats en la causa i que, de no ser necessàries noves diligències, s'iniciara el judici.

A més de Marisa Gracia, entre els investigats es troben els exdirectius d'aquesta empresa pública Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz i Salvador Orts Pardo.

Segons va recollir la resolució de l'Audiència provincial, la petició de rebre declaració dels investigats "portarà irremeiablement" a no poder atendre les peticions de sobreseïment de les parts.

No obstant això, la jutgessa d'instrucció deixa fora de les declaracions al cap de tallers, que no era membre del comitè de seguretat, però que l'Audiència sí acorda que siga escoltat en declaració com a investigat. En l'escrit de l'Audiència s'indica que les deficiències detectades en el material mòbil (boggies, balones i finestres) podrien ser indiciàries de l'existència de factors que podien augmentar per la seua pròpia naturalesa el risc de l'accident, del que "sembla desprendre's" que el procediment també ha de continuar per al cap de tallers.