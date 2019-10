'69 raons': el programa d'À Punt que tracta la sexualitat dels adolescents amb "sensibilitat i sentit crític"

69 raons és un dels nous formats d'À Punt per a la temporada de tardor. Conduït i presentat per la psicòloga especialitzada en sexologia Lara Avargas, tracta amb adolescents l'acceptació del propi cos i l'educació emocional i sexual.



El programa adapta un format de TV3 i naix de la necessitat d'educar als joves en les relacions sexuals i emocionals segures i sanes a partir de tallers en centres educatius. El format, "divulgatiu i reivindicatiu" com explica Avargas a eldiario.es, cerca que siguen els joves els qui participen i expressen els seus dubtes i inquietuds; obrir el concepte de sexualitat més enllà de la prevenció.



Avargas porta anys treballant amb adolescents, estudiants de secundària i batxillerat, en tallers de sexualitat. Encara que "els rols de gènere estan molt marcats", assenyala, no hi ha massa diferències quant a enfrontar-se a la sexualitat es refereix. En general, compte la psicòloga, tenen "manques d'estima pròpia i els costa autoaceptarse; voler-se i conéixer-se". Quant a la participació, sí que veu que les xiques siguen més participatives que els xics, encara que encara, en general els costa acceptar la diversitat sexual.



El programa s'emet els diumenges a la nit i els capítols ja estan disponibles en la web d'À Punt. La sèrie parla de l'embaràs, els anticonceptius, l'amor, les primeres relacions sexuals, la violència masclista, les malalties de transmissió sexual o les emocions. En un dels episodis es treballa també sobre la pornografia, que majoritàriament rebutgen els adolescents -encara que consumeixen- i consideren denigrant per a les dones."Se'ls educa per a entendre-ho com a ficció", explica Avargas.



El programa busca "educar amb sentit crític" i tractar els temes amb "sensibilitat", assenyala Avargas, que sentència: "No permetrem que es veja com una cosa vulgar. Educar en sexualitat és educar a ser persona".



"La sexualitat no és una única pràctica sexual. Té a veure amb el nostre cos, amb la nostra pell, amb el gust, la vista, l'olfacte,... És jugar i aprendre amb el nostre cos. És tot el que vulguem fer amb el nostre cos, i tot el que vulguem compartir amb el cos dels altres... sempre que, tots estiguem d'acord", descriu la sinopsi de la sèrie.