El projecte de telefèric en el parc natural de la Serra Gelada de Benidorm inclou un hotel i piscines

Davant més de 400 persones, entre elles l’alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), o el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer (PSPV), l’empresari Antonio Puchades va donar a conéixer el 19 d’octubre passat un nou macroprojecte turístic consistent en la construcció d’un telefèric sobre el Parc Natural la Serra Gelada que culminaria amb un mirador sobre el seu penya-segat.

Després de la multitudinària presentació, la idea de Puchades no ha quedat ni molt menys en un calaix. Unes setmanes després, va remetre un esbós del projecte, encara que sense detalls tècnics, a la Conselleria de Medi Ambient, departament de què en última instància depén la viabilitat del projecte, ja que afecta en gran part un espai protegit.

Segons ha esbrinat eldiario.es, en aqueix resum es trasllada que, a més del telefèric ja conegut, el mirador amb restaurant i l’ampliació del passeig marítim de Llevant, el projecte inclou una zona per a activitats lúdiques amb piscines i tobogans, una zona comercial, una altra destinada a la interpretació del medi ambient i fins i tot un hotel, encara que segons pareix, esta última instal·lació quedaria fora de l'àmbit protegit.

Sobre aquest tema, fonts de Medi Ambient han informat que van contestar als promotors fa quasi dos mesos en el sentit que si bé no es poden pronunciar oficialment sobre la viabilitat de la iniciativa fins que no reben un projecte tècnic definitiu, a priori, per la documentació aportada, entenen que no seria compatible amb el pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) que regula els espais protegits.

A priori, un informe ambiental negatiu de Medi Ambient seria prou per a frenar el telefèric, tal com va passar amb el centre comercial Port Mediterrani anunciat a Paterna (València), paralitzat per aquest mateix motiu, malgrat suposar una inversió de 860 milions d’euros.

També un informe intern elaborat per un tècnic de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Benidorm, fet públic en el ple del 27 de març passat, conclou que el projecte seria incompatible amb el PORN. En el mateix ple es va acordar sol·licitar altres informes externs per a determinar-ne la viabilitat.

El Parc Natural de la Serra Gelada va ser el primer maritimoterrestre valencià (declarat el 2005) i té una superfície protegida de 5.564 hectàrees.

El decret 129/2005 de la Generalitat Valenciana que protegeix l’entorn ja deixa ben clar que té com a finalitat "corregir i minimitzar, en la mesura possible, els impactes que l’activitat humana ocasiona, o pot ocasionar, sobre la biodiversitat i els recursos naturals i culturals".

Es dona la circumstància que Puchades té terrenys a la Serra Gelada en què es duria a terme l’actuació, una circumstància que, no obstant això, no implica que no haja de complir la normativa del parc natural.

Els empresaris impulsors del telefèric van justificar el projecte amb un estudi de la Universitat d’Alacant que conclouria que no hi ha cap impacte ambiental ni visual.

A més, van defensar que seria una manera d’integrar la Serra Gelada en el nucli urbà de Benidorm i una manera de garantir l’accessibilitat al paratge perquè totes les persones gaudiren de les seues vistes.