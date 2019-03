La protesta feminista obliga a Casado a traslladar un acte a Castelló

Desenes de manifestants han boicotejat aquest migdia un acte del president del PP, Pablo Casado, a Castelló. El líder popular ha hagut de refugiar-se en un col·legi per a poder atendre la premsa quan la seua intenció inicial era fer-ho en un parc.

Els populars havien anunciat que Casado realitzaria declaracions al parc de l'Auditori enfront de l'escola infantil que anava a visitar, però la protesta d'un centenar de persones ha variat la seua agenda.

Les manifestants portaven pancartes al·lusives al polític com "Casat jo t'haguera avortat". La policia ha hagut de muntar un cordó de seguretat, encara que les manifestants han continuat increpant al líder popular, que en els últims dies havia endurit el seu discurs sobre el feminisme.

En les seues declaracions ja dins del col·legi, Casado ha dit que el seu partit no participa en la manifestació convocada per a aquest divendres per la Comissió 8M Estatal perquè el manifest de l'acte només recull els postulats de "l'esquerra radical", la qual cosa considera una instrumentalització de la lluita per la igualtat.