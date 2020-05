Les proves PCR, claus per a passar a la fase 1, pugen un 24%, però encara falta per a les 5.700 al dia compromeses

“Hi havia un nombre no menyspreable de casos sospitosos als quals encara no se’ls havia pogut fer un test diagnòstic.”

Aquesta va ser la causa principal esgrimida diumenge passat 10 maig pel director del Centre de Coordinació d’Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, per deixar fora de la fase 1 14 dels 24 departaments de salut de la Comunitat Valenciana, és a dir, la falta de proves PCR entre els sospitosos, una responsabilitat que recau en els centres de salut.

La Conselleria de Sanitat ja ha demanat el canvi de fase per a totes àrees que no van fer el salt i, de fet, la seua titular es va reunir dijous a la vesprada amb representants del Ministeri de Sanitat per tractar la qüestió, sense que fins ara hi haja hagut una resolució oficial que s’espera al llarg de divendres.

Malgrat que la consellera Ana Barceló es va esforçar a atribuir la causa de la frenada en la desescalada a la mobilitat entre les localitats de les àrees metropolitanes de Castelló, València, Elx i Alacant, la veritat és que al llarg de la setmana s’ha registrat un augment considerable en les proves PCR fetes cada dia, i dijous s’ha superat per primera vegada en dues setmanes almenys la barrera de 4.000, una dada que serà fonamental perquè el Govern accepte la passada a la fase 1.

Amb tot, les 4.336 PCR registrades dijous encara no són les 5.700 diàries que l’informe remés dimecres passat 8 de maig al Ministeri de Sanitat reflecteix com a capacitat a què pot arribar actualment el sistema valencià.

Segons el document, “la capacitat total de PCR en els laboratoris de microbiologia de la Comunitat Valenciana és de 5.700 PCR al dia, una xifra que està previst que s’incremente en 4.000 més al dia amb l’acreditació de laboratoris d’universitats i fundacions”.

Així, durant la setmana passada la quantitat de proves diàries va oscil·lar entre 1.229 i 3.769. En el que va de setmana, quan arrancava el protocol de detecció precoç en els centres d’atenció primària, segons el qual s’ha de fer la prova amb resultat en 24 hores a tots els pacients amb símptomes lleus, es van registrar 1.370 PCR dilluns, 3.118 dimarts, 3.789 dimecres i 4.336 dijous, és a dir, es va incrementar un 24% en dos dies.

Barceló va assegurar que no hi ha cap problema amb la capacitat per a fer PCR i que es fan per indicació dels metges a tots els pacients amb símptomes.