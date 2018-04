Dos diputats provincials del PP menteixen en els seus currículums i incompleixen el seu propi acord d'investidura

Compromís qualifica d'alarmants les últimes publicacions en premsa que constaten que almenys dos vicepresidents de la Diputació, Javier Sendra i Alejandro Morant, hagen mentit sobre la seua formació acadèmica en els seus currículums públics, incomplint l'acord d'investidura al punt número 2 on s'adverteix de la “separació de qualsevol càrrec públic que haja falsificat o enganyat en relació al seu currículum, la seua qualificació personal o acadèmica”.

Els diputats de la coalició exigeixen conèixer si els polítics del PP que diuen tenir aquests títols es van pagar el seu màster, la matrícula, si van ser becats, que algú en la institució explique per què, diputats i diversos asesors -com és el coordinador del Partit Popular d’Alacant, Rafael Candela- han falsejat els seus currículums mentre formen part de l'equip de govern del president de la Diputació aliacantina, César Sánchez, qui a més a més és secretari de Formació del Partit Popular d'Espanya.

Compromís insiste en que no es pot donar un màster a persones sense llicenciatura o graus i qüestiona la subvenció de 100.000 euros a Fundesem, l'escola privada de negocis que acredita els presumptes màsters de Sendra i Morant. Al mateix temps, la coalició destaca com a sorprenent que la institució beque més del 70 per cent un curs de Lideratge polític a polítics que guanyen més de 60.000 euros (el curs val 3.450 euros, dels quals el polític ha de pagar solament 950).

Compromís reacciona així a les diferents publicacions en mitjans en les quals es denuncia com el titular del departament de Medi ambient, Sendra, va canviar la seua formació acadèmica durant l'escàndol del màster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Tant el seu master de Direcció i Gestió d'Administracions Públiques com el qual presumptament havia obtingut en la Universitat Politècnica de València sobre Temps i Mètodes van passar de la nit al dia a ser simples cursos.

No menys sorprenent és la tossuderia del vicepresident d'Hisenda i Contractació, Alejandro Morant, que no ha procedit a realitzar cap canvi en el portal de transparència de la Diputació i que assegura cursar un Màster MBA Executive sense tenir llicenciatura o grau algun.

O la de Rafael Candela, assessor de César Sánchez i qui assegura en el seu currículum estar cursant el grau de Dret mentre ja té en el seu haver-hi, segons el portal de Transparència, un Màster en Lideratge per a la Gestió Pública en el IESE de la Universitat de Navarra o programes de lideratge de l'Harvard Kennedy School i un seminari d'estratègia electoral en la George Washington University.