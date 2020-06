Una psicòloga llança des del seu centre de teràpies missatges que titlen l’OMS d’“organització terrorista”

OMS: Organització mundial contra la salut. Una organització terrorista d’àmbit planetari i de caire mafiós i criminal. Els seus dirigents són molt perillosos”, “Vacuna: injecció letal. Pandèmia: la gran mentida. És una epidèmia amb les xifres unflades per a poder imposar mesures draconianes, terroritzar i controlar la població del món i afonar econòmicament les nacions”. Els missatges responen a una publicació en el mur de Facebook d’un centre de teràpies valencià, coordinat per una psicòloga. Sota l’epígraf ‘neollengua’, aquesta clínica comparteix posicionaments acientífics, últimament els relacionats amb la pandèmia de la COVID-19.

El centre Espai Infinit és un lloc “per a la psicologia, el creixement personal i l’espiritualitat” fundat el 2015, segons indica la seua pàgina web. La seua promotora indica que treballa com a docent en el centre Enric Corbera, un institut basat en la “bioneuroemoció”, pràctica qüestionada per la comunitat acadèmica. El diari El Español va explicar en aquest reportatge els negocis i les conferències del pseudoterapeuta que dona nom al centre.

La responsable del centre, Nuria Ballester, llicenciada per la Universitat de València i col·legiada, segons el seu perfil, no ha volgut fer declaracions a aquest diari, indignada amb les preguntes sobre les publicacions. Tampoc hi ha respost el Col·legi de Psicòlegs de València, preguntat per si creu que aquestes publicacions són concordes al codi deontològic.

El compromís professional esmentat diu en l’article 6 que: “La professió de psicòleg/oga es regeix per principis comuns a tota deontologia professional: respecte a la persona, protecció dels drets humans, sentit de responsabilitat, honestedat, sinceritat envers els clients, prudència en l’aplicació d’instruments i tècniques, competència professional, solidesa de la fonamentació objectiva i científica de les seues intervencions professionals”.

L’article 18 del mateix codi, aprovat pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, assenyala que “sense perjudici de la legítima diversitat de teories, escoles i mètodes, el/la psicòleg/oga no utilitzarà mitjans o procediments que no estiguen bastant contrastats, dins dels límits del coneixement científic vigent. En el cas d’investigacions per a posar a prova tècniques o instruments nous, encara no contrastats, ho farà saber així als seus clients abans de fer-los servir”.

El centre ofereix teràpies com les “constel·lacions xamanes” o els “registres akàshics” –“una ‘biblioteca etèrica’ on pots obtindre respostes que no trobes en el pla físic: malalties cròniques, relacions personals que no funcionen, pors, fòbies, traumes”, esmenta el web– i assegura que incorpora els avanços científics. “Vaig incorporant sempre de manera actualitzada les aportacions que la ciència va fent al camp de la psicologia i la salut, tant en biologia, física quàntica, epigenètica conductual, com en metafísica, etc. D’aquesta manera, conjuminem ciència i espiritualitat, i en comprendre que res és casual i que som un «Tot» que funciona perfectament sincronitzat amb el «Tot», s’aconsegueixen resultats molt més eficaços en menys temps, així com canvis estables i duradors”, indica.

“Per a això, em recolze en l’ús de múltiples i eclèctiques eines, com el coaching, la bioneuroemoció, el transgeneracional, la genealogia i la sistèmica familiar o la PNL, entre altres, les quals, d’una manera combinada, enriqueixen el procés i faciliten l’èxit terapèutic”, assenyala en la pàgina del centre. Pràctiques no reconegudes per la comunitat científica.