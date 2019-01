La publicitat sobre la gestió de l'EMT de València que el PP no vol que es veja

“Entre 2016 i 2019 l'EMT haurà estrenat 176 nous autobusos. 174 més que entre 2012 i 2015”. Aqueix text en valencià, més el lema “València camina cap al futur”, plasmats en un cartell i penjats en diverses desenes de les marquesines dels autobusos públics de València han sollevat al Partit Popular de València, que ha reclamat que siguen retirats immediatament.

Així consta en una reclamació signada pel portaveu i únic regidor no imputat del grup del Partit Popular a l'Ajuntament, Eusebio Monzó, a la qual ha tingut accés aquest diari. En ella, Monzó al·lega que “aquesta campanya publicitària pagada amb fons públics infringeix clarament la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat”, que “assenyala en el seu preàmbul” que amb ella “s'eliminen despeses en publicitat que res aporten a la ciutadania i suposen un elevat cost econòmic”. Després de citar diversos articles de la llei, “el Grup Municipal Popular sol·licita el cessament immediat i retirada en el termini màxim de sis dies” de la campanya publicitària.

Una campanya de “cost zero”

Consultades fonts de l'EMT, han respost a aquest diari que han rebut la petició i l'estan estudiant els seus serveis jurídics, però que en principi no n'està prevista la retirada perquè, al seu parer, “no es tracta de publicitat institucional, tal com la regula la llei i tothom coneix, a l'estil de la de “Som Comunitat” en la qual l'últim govern autonòmic "va dilapidar centenars de milers d'euros, sinó d'una campanya informativa, en mitjans propis de l'EMT, en la qual s'aporten dades de servei, i que ha tingut un cost zero".

A més, afigen, "la idea i disseny s'han realitzat per la pròpia empresa i la impressió dels cartells i la seua instal·lació és a càrrec de l'empresa que explota la publicitat en les marquesines d'EMT. Això sí que és a cost zero de debò, no com la Fórmula 1”, ironitzen.

Les mateixes fonts han aclarit que el cartell que el PP reclama retirar no és l'únic publicat i difós les últimes setmanes, sinó que també n'hi ha un altre que informa de l'increment d'usuaris del servei nocturn de l'EMT des que es va millorar el servei després de restringir l'aparcament nocturn en bona part de carrils bus. “En els últims anys, la ciutadania és víctima de campanyes de desprestigi i fake news i, per això, com a empresa pública que també és víctima d'aquestes campanyes contra el públic, creiem que és responsabilitat nostra que la ciutadania reba informació clara i senzilla”, asseguren des d'EMT.

Les mateixes fonts indiquen que a la ciutat a penes hi ha 40 cartells de cadascun dels dos citats i que, a les espera del que determinen els seus serveis jurídics, si es confirma que la campanya no contradiu cap llei, continuaran “produint cartells amb aquest tipus de dades que contribueixen al foment de la Mobilitat Sostenible”.