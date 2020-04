“Quan et poses seriós, t’eliminen de la plataforma”: així batallen en l’Audiència Nacional els afectats per una “estafa massiva” d’Amazon

Els impulsors de la primera querella per “estafa massiva” en l’Audiència Nacional contra la multinacional Amazon i unes quantes de les seues filials a Europa han creat una plataforma d’afectats amb què esperen que altres empreses se sumen a la batalla contra el gegant de la distribució.

La petita empresa valenciana Quickshop SL s’ha querellat contra la multinacional de Jeff Bezos per una pretesa “estafa a gran escala” per haver-se apropiat de “tots els imports de les vendes” que va dur a terme en Amazon, tal com va informar aquest diari.

La querella denuncia que la multinacional va tancar el compte de Quickshop SL sense abonar-li les vendes que va fer a Espanya, el Regne Unit, França i Alemanya, cosa que ha abocat al tancament de l’empresa valenciana, que reclama un import de 36.384,60 euros de responsabilitat civil. La multinacional de Jeff Bezos “s’ha apropiat descaradament de l’import de totes i cadascuna de les vendes”, assenyala la querella.

L’advocat Javier Gimeno, que presta assessoria jurídica a la plataforma d’afectats per “les polítiques d’abús d’AmazonSeller “, explica per telèfon a eldiario.es el calvari que ha patit la petita empresa valenciana: “Quan et poses seriós, t’eliminen de la plataforma”. “No pots reclamar, vols anar a un departament d’atenció al client i no pots”. “L’entramat societari és gegantesc, ens redirigien cada vegada a una empresa diferent, moltes en paradisos fiscals. Ets correu brossa a l’efecte de Amazon”, postil·la.

La primera querella contra Amazon en l’Audiència Nacional encara no s’ha admés a tràmit. Altres jutjats espanyols, d’instrucció i mercantils, investiguen denúncies similars contra Amazon interposades per empreses que usaven la plataforma per a distribuir els seus productes.

“Quan vam començar a investigar més, ens vam adonar que hi ha afectats en tot Espanya i vaig pensar que tard o prompte acabaria en l’Audiència Nacional”, diu Gimeno, que espera que totes les denúncies s’acumulen.

La querella sol·licita que es prenga declaració com a investigada la vicepresidenta d’Amazon a Espanya i Itàlia, Mariangela Marseglia. Sobre el “possible parador” de la responsable de la multinacional, la querella adverteix que és“altament dificultós” conéixer la seua localització, ja que “es preocupen bastant bé per impedir la seua localització i ocultar les seues vertaderes seus”.