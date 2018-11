Cimera de rectores per a donar veu a les que han trencat el "sostre de vidre" i impulsar mesures realistes per la igualtat

Les rectores de les set universitats públiques espanyoles que tenen al capdavant dones aposten per donar veu a les que han trencat el "sostre de vidre" en la Universitat i per impulsar mesures "realistes per a aconseguir l'anhelada igualtat", tant en l'àmbit acadèmic com en les polítiques de les comunitats autònomes i l'Estat.

Així ho han posat en relleu aquest dilluns en l'obertura de la I Cimera de Rectores de les Universitats Públiques Espanyoles, que se celebra en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló i que analitza les polítiques universitàries en matèria de gènere.

En aquest fòrum s'han reunit les rectores de les set universitats públiques espanyoles dirigides per dones: Eva Alcón, de la Universitat Jaume I; Pilar Aranda, de la Universitat de Granada; Margarita Arboix, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Mavi Mestre, de la Universitat de València; Nekane Balluerka, de la Universitat del País Basc; M. José Figueras, de la Universitat Rovira i Virgili, i Antonia Peña, de la Universitat de Huelva.

També hi participen la directora general d'Universitats de la Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, i la secretària general de la Conferència de Rectors d'Universitats d'Espanya (CRUE), Teresa Lozano.

La trobada, impulsada per la Fundació Isonomia, té com a objectiu "donar veu a totes les dones que han trencat el sostre de vidre" en l'àmbit universitari, segons ha explicat la rectora de la UJI, Eva Alcón, que ha assenyalat que espera que la cimera "tinga repercussions per a les universitats i també un impacte en les polítiques autonòmiques i de l'Estat".

En finalitzar la cimera es redactaran unes conclusions, ja que la idea és fer-les arribar a totes les universitats públiques, independentment de qui lidere cada institució. Igualment, es pretén poder establir algunes accions per a dur a terme en els pròxims anys "de forma realista", ha explicat Alcón.

En l'acte d'inauguració de la jornada ha participat la directora general d'Universitats de la Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, que ha asseverat que "l'educació superior encara té moltes accions que engegar per a aconseguir l'anhelada igualtat". Actualment, "només set rectores de tot el sistema públic d'universitats tenen aquest càrrec", ha destacat la directora.

L'educació, una eina contra la discriminació

Per la seua banda, M. Teresa Lozano, secretària general de la CRUE, ha apuntat a la universitat com a responsable en la "missió de formar ciutadans responsables".

Ha comentat que "els estudis realitzats ens indiquen que el nivell d'estudis es perfila com la millor eina contra la discriminació en matèria de gènere i també que, a mesura que s'incrementa el nivell acadèmic, les xifres diuen que descendeix la proporció d'aquelles que han patit algun tipus de violència per part de la seua parella".

Així mateix, ha criticat que la presència de la dona és majoritària en la universitat des del 1990, "en les aules, però no passa el mateix en els cossos de catedràtiques i rectores". "Les professores mostren menor índex de representació conforme pugem esglaons en les categories professionals", encara que "el treball de les universitats ha anat evolucionant", ha observat.

Lozano també ha insistit en la "necessitat de visibilitzar les dones investigadores i tecnòlogues" i ha incidit que "la lluita contra qualsevol forma de violència ha de ser un compromís de tota la societat".

En aquest punt, Eva Alcón ha sentenciat: "La igualtat és cosa de totes i tots, de tot el professorat i tota les societat i en aquest sentit la UJI té des dels seus orígens l'objectiu de potenciar la igualtat".