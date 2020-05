Un regidor de Ciutadans, estrela de la seua televisió sense llicència: “Les locals són un negoci ruïnós, no conec ningú que s’hi haja fet ric”

El regidor de Ciutadans a Alcalà de Xivert-Alcossebre, Ximo Zaragozà, manté una televisió menuda que emet sense autorització en el canal 36. En la seua modesta televisió, el regidor taronja ha impulsat la seua carrera política emetent tota mena de vídeos i entrevistes als candidats de Ciutadans durant l’última campanya electoral per a les eleccions municipals.

Alcalà Alcossebre Televisió ha retransmés durant anys els principals esdeveniments del poble, com els carnestoltes o les cercaviles, encara que en els últims temps la programació ha decaigut i amb la pandèmia de la COVID-19 ha quedat “en espera”, assegura a eldiario.es el director de la cadena local.

Zaragozà, conegut popularment en la seua localitat com a Matacorders, és administrador únic de dues empreses dedicades a la producció audiovisual. El regidor de Ciutadans es definia en una mena de vídeo electoral en la seua televisió com a “periodista i productor audiovisual”. “He estat en molts països i en molts continents, però ara, des de fa uns 15 anys, no isc de les parets del terme [municipal]”, conta Zaragozà.

Alcalà Alcossebre Televisió va nàixer el 2007, l’any en què el seu director va entrar de regidor a l’Ajuntament com a independent. Va ser la seua aportació al poble: “Muntar una emissora de televisió i és una realitat, la gaudim des de fa 12 anys”, diu Zaragozà en la seua cadena. En les eleccions següents del 2011 es va quedar fora del consistori, però quatre anys més tard va tornar a ser elegit regidor per Ciutadans. En les últimes municipals va renovar el seient.

El Govern, en una resposta parlamentària al senador de Compromís Carles Mulet, recorda que la competència sancionadora en el cas de les televisions i ràdios pirates correspon a les comunitats autònomes, segons la doctrina del Tribunal Constitucional. Les facultats d’inspecció i sanció “prevalen sobre les competències de l’Estat per al control i la sanció d’estacions pirates de comunicació audiovisual”, assegura el Govern.

L’executiu avala que, “en aquest cas particular”, en referència a Alcalà Alcossebre Televisió, “no es produeix cap causa d’especial protecció de l’espectre radioelèctric, perquè aquesta emissió no provoca interferències ni supera els nivells d’exposició en zones on romanen habitualment persones”.

El regidor taronja i productor audiovisual destaca que les seues emissions “no interfereixen res, igual que altres emissores que no tenen llicència”. “Com que no molesten, fa anys que estan als llimbs”, afig Zaragoza.

La Generalitat Valenciana desenvolupa funcions d'inspecció, amb escassetat de recursos, en aquells expedients iniciats per una denúncia. Mentre que l'Estat té competències sobre l'espectre radioelèctric (actua si afecta tercers), el govern autonòmic ostenta la competència sobre l'emissió per part de les empreses, expliquen fonts de la Generalitat que recorden que aquestes televisions sense llicència no operen en un llimb ni en la al·legalitat sinó en la il·legalitat.

El senador Carles Mulet va repreguntar al Govern després de la resposta inicial. Mulet recorda que Alcalà Alcossebre Televisió “no té atorgada cap concessió d’espectre, per la qual cosa tampoc pot tindre projectes tècnics aprovats”. “No té, per tant, cap autorització per a emetre en TDT, emet en el canal 36 des de l’emplaçament de l’alt del Bartolo”, afig el senador de Compromís.

El periodista i productor audiovisual defensa que el senador Carles Mulet “em té mania, perquè li vaig donar veu a una persona que és detractora seua” encara que assegura que en la seua televisió pot eixir tothom, fins i tot, si s’escau, el polític de Compromís. “Les televisions locals són un negoci ruïnós, no conec ningú que s’hi haja fet ric”, postil·la Zaragozà.