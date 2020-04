El navilier que ha repatriat 100 milions de Luxemburg en plena pandèmia: home fort del port de València i assessor sobre transparència del Vaticà

El navilier Vicente Boluda, a través de la seua societat de remolcadors Boluda Fos Corporación, ha repatriat des de Luxemburg 100 milions d’euros en plena crisi del coronavirus. Aquesta operació, més enllà de les seues dimensions financeres i ètiques, denota un poder econòmic important que s’ha anat forjant durant dècades. Boluda gaudeix d’unes immillorables relacions polítiques, mediàtiques i fins i tot religioses. Tant, que van permetre a l’empresari valencià ocupar durant anys una butaca en el consell de transparència de l’Estat del Vaticà, un òrgan creat pel papa anterior, Benet XVI, per controlar les finances de l’Església Catòlica.

Boluda ha explicat a qui s’ha interessat les seues bones relacions amb l’anterior pontífex i des de fa anys és el segon accionista de la COPE darrere de la Conferència Episcopal. El seu interés pels mitjans el va fer també sumar-se a l’accionariat del periòdic El Economista i no ha dubtat a donar suport a projectes mediàtics empresarials a escala local, com valenciaplaza.com.

També participa a través de les seues societats en la bodega Federico Domecq i des de fa anys lidera el lobby Associació Valenciana d’Empresaris (AVE). Un altaveu que li permet influir en la política valenciana i en l’espanyola. El seu somni és ser president del Reial Madrid, club que ja va presidir de manera interina, i a les eleccions del qual ha dit que està disposat a presentar-se davant de Florentino Pérez.

Felipe González al costat de Vicente Boluda en una visita de l’expresident a l’Associació Valenciana d’Empresaris. EFE

Als 65 anys, té dos fills que estan agafant el comandament de la societat a poc a poc, encara que Vicente Boluda encara no solta el comandament. Continua influint políticament, com en el port de València, on acaba de beneficiar-se del polèmic projecte d’ampliació impulsat pel president actual, Aurelio Martínez.

El trasllat de l’actual moll de creuers previst en aquest projecte a la zona de les antigues drassanes de Boluda, on fa temps que no es construeixen ni es reparen vaixells, li ha reportat, en concepte d’indemnització pel rescat de la concessió, que es va calcular en quatre milions d’euros, altres terrenys en el recinte portuari on construirà les oficines de les seues empreses. Boluda, a més, ha format part fins fa poc del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València en representació de la mateixa Generalitat Valenciana. Per aquest motiu és considerat l’“home fort”, la persona més influent en el port de València.

De la seua influència política dona també compte el fitxatge recent per al consell de la seua empresa Boluda Towage de l’expresident del Govern Felipe González.

Boluda Towage és la nineta dels ulls d’aquest empresari, que va demanar un crèdit sindicat de 1.000 milions per obrir-se el mercat dels ports del nord d’Europa, zona econòmica que se li resistia després d’haver consolidat el seu negoci a la Mediterrània, Amèrica i l’oest d’Àfrica.

Polèmica

D’altra banda, el cap de recursos humans d’Unión Naval de Levante, l’empresa que tenia la concessió de les drassanes del Grupo Boluda, va ser condemnat pel Tribunal Suprem a dos anys de presó per haver defraudat la Unió Europea amb els fons de formació. Va gastar en neteja de vaixells que reparava diners que havien d’haver servit per a formació d’empleats. L’empresa es va salvar de pagar una multa en el seu recurs a l’alt tribunal.