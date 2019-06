Els represaliats per Franco que sí que van ser exhumats sense el permís de les famílies

Un dia després de la decisió de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de paralitzar l’exhumació del cadàver del dictador Francisco Franco, una família valenciana ha iniciat el procés per a recuperar les despulles del soldat Ángel Fernández Moya. La germana del militar, Antonia Fernández, de 87 anys, ha presentat la documentació oficial que acredita que el cos es troba en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos des del 26 d’octubre de 1963.

Certificat del parador del cos d'Ángel Fernández Moya

El cas d’aquesta família és singular, apunta el president del Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica de la Comunitat Valenciana, Matías Alonso, perquè té en poder seu un document definitiu que inclou la localització exacta del cos: el columbari número 7955, tercer pis, cripta esquerra, inscrit amb el número 22.623 en el llibre d’inhumacions del Valle. El document, amb data de 27 d’abril de 1964, reconeix que les despulles d’Ángel Fernández es van traslladar des del cementeri de Terol. El certificat està signat pel conseller delegat gerent del Patrimoni Nacional, Fernando Fuertes de Villavicencio, un militar franquista que va ser intendent general de la casa civil del rei Joan Carles entre el 1975 i el 1980.

La germana d’Ángel Fernández demana a l’entitat gestora del Valle de los Caídos que es pose en marxa el procediment d’exhumació de les despulles del soldat “per a disposar-ne segons la voluntat dels seus familiars”. El monument franquista, sense parangó a Europa, aculla cossos que van ser segrestats de fosses comunes i cementeris de tot Espanya.

Va ser el cas, entre molts altres, del soldat Fernández. La neboda del soldat explica que la família desconeix la sort que va córrer l’home, originari d’un poble de Castella-la Manxa, quan molt jove es va veure obligat a enrolar-se en la Guerra Civil. Només sabien que va ser vist per última vegada prop de Terol. Quan van contactar amb el cementeri de Terol, van esbrinar que les seues despulles hi havia estat fins al trasllat al Valle de los Caídos.

Segons explica Montserrat Martínez, neboda d’Ángel Fernández, el 2011 un responsable del Valle de los Caídos va dir en una conversa telefònica que era impossible rescatar el cos del seu familiar. “Senyora, això és una bogeria”, assegura que li va etzibar un capellà. La denegació es va produir cinc anys abans de la històrica decisió d’un jutjat de San Lorenzo de El Escorial que va autoritzar la primera exhumació en el Valle de los Caídos.

El president del Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica, que ha assessorat la família, espera que els familiars d’Ángel Fernández obtinguen “el mateix zel en la salvaguarda de la seua voluntat i els seus drets que està tenint la família del dictador genocida causant de totes aquelles desgràcies”. Després de la decisió del Tribunal Suprem de paralitzar l’exhumació de Francisco Franco, amb una significativa patinada històrica que valida el relat de la dictadura, Alonso explica que es tracta d’una petició “per a reforçar el Govern i el parlament democràtics contra l’intent de soscavar la seua autoritat i el seu prestigi per part del caliu del franquisme que sap utilitzar la justícia per a enfrontar poders fonamentals de l’Estat”.