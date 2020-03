De residència d'esportistes a lloc d'acolliment de persones sense sostre a València: el centre cultural-esportiu de la Petxina

El centre cultural-esportiu de la Petxina, un complex que inclou una residència per a esportistes, s'ha convertit en un dels punts d'acolliment de persones sense sostre a València. L'Ajuntament de la ciutat ha creat 176 places noves per a acollir persones sense llar en aqueixa residència i en dos hostals dels barris del Carme i el Cabanyal.



Per a fer front a la crisi del coronavirus entre les persones sense recursos, l'Ajuntament ha repartit 600 packs de tipus pícnic i manté desplegat als carrers, amb la col·laboració de la Creu Roja, el Servei d'Atenció a les Urgències Socials.



D'altra banda, segons explica la regidora Isa Lozano, s'han tramitat per "procediment ultraràpid" 300 ajudes d'emergència social per valor de prop de 135.000 euros. Es tracta d'ajudes per a cobrir necessitats bàsiques, com a alimentació, roba i productes farmacèutics. De les 176 places noves d'allotjament extra, 114, en habitacions dobles, triples i familiars, estan en la residència d'esportistes de la Pextina, 48 en els hostals la Barraca, quatre en Estrella Maris i altres 10 en Càritas.



Els poliesportius del Cabanyal, el Carme i Benicalap estan oberts de 10 a 14 hores per a poder utilitzar les dutxes i els serveis.

Beques de menjador

D'altra banda, l'Ajuntament tramitarà les beques de menjador que tenen concedides 1.571 xiquets i xiquetes. Ho farà ingressant en els comptes bancaris de les famílies 200 euros per xiquet o xiqueta becats per a 30 dies.



Segons la regidora Lozano, el dispositiu suposa "un esforç important" en recursos i econòmic, però en tot moment "es posa per davant la salut i els drets" de les persones en pitjor situació.