Les residències privades Ballesol cobren a les persones majors el material de protecció, malgrat que la Generalitat els va donar gratis milers d’articles

Les residències privades Ballesol han inclòs en l’última factura mensual un pagament extra de 30 euros per als usuaris en concepte de “despeses que corresponen a la partida per compra de material preventiu per a salvaguardar la protecció necessària dels residents” davant la pandèmia del coronavirus. El cobrament contrasta amb el relat que l’empresa manté en la seua pàgina web, on defensa que han adquirit “tot el material necessari”, i es fa malgrat les aportacions de la Generalitat Valenciana en material sanitari de manera totalment gratuïta durant la crisi del coronavirus.

Fonts de l’empresa han explicat a eldiario.es que l’aplicació d’un cobrament de 30 euros “no és cap pujada de tarifa, sinó un càrrec puntual”. “Aquest pagament està motivat per una situació excepcional i puntual. Ballesol ha hagut d’afrontar una inversió alta que ve des d’abans de la pandèmia per a assegurar la protecció de tots els residents i el seu benestar, igual que el condicionament del seu entorn o la comunicació amb les famílies en una situació excepcional que exigeix afrontar una inversió elevada per adequar-la al compliment de totes les exigències i els protocols existents”, expliquen.

Unes quantes famílies usuàries d’aquests centres, més d’una desena a la Comunitat Valenciana, s’han queixat d’aquest cobrament, perquè entenen que en la cartera de serveis pels quals paguen més de 1.800 euros mensuals per l’atenció a una persona major en la residència hauria d’estar inclòs. En aqueix sentit, mantenen que en l’allotjament i l’atenció sanitària s’hauria de preveure aquest material de protecció, perquè no serien elements com els audiòfons, les ortopèdies o les lents de contacte, que per contracte sí que els han de pagar els residents.

Des de l’empresa puntualitzen que el pagament de 30 euros s’ha explicat als residents i les seues famílies. “I no parlem de material que se subministra gratuïtament per Sanitat, que només s’ha començat a fer en dates recents, mai des de l’inici”, argumenten. Fonts de Ballesol incideixen en el fet que “el cobrament de totes les despeses personals està inclòs en el contracte i el reglament de règim interior”.

Des de Ballesol manifesten que han proporcionat durant tota la crisi material sense cap cost i no entenen “la polèmica” per una “lleugera participació” en el cost d’aquests articles de protecció.

Eldiario.es s’ha posat en contacte amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, on han explicat que, malgrat ser residències privades, s’ha dotat Ballesol amb 49.200 guants, 7.405 màscares, 735 FFP2, 700 viseres, 60 ulleres de protecció i 624 gels hidroalcohòlics. Les mateixes fonts han matisat que per tot aquest material servit no s’ha sol·licitat una “contraprestació”.

A més, assenyalen, la Conselleria d’Igualtat va dictar una instrucció per la qual les empreses amb centres de dia que han hagut de tancar amb motiu de l’estat d’alarma “cobraran les places que han romàs sense activitat durant aquest temps”. “Moltes de les empreses que gestionen residències de persones majors també tenen centres de dia, per la qual cosa no perdran diners per tindre el negoci tancat”, han explicat.

En una nota publicada en la seua pàgina web el 15 de maig passat, des de Ballesol informaven els seus clients de l’“esforç” escomés perquè “hi haguera una dotació suficient de mitjans de protecció, fins i tot en les zones on les complicacions han sigut més grans”. “Alguns de vostés ens han mostrat preocupació sobre aquest aspecte i fins i tot s’han oferit a col·laborar perquè poguérem disposar d’equips de protecció. Per descomptat que els agraïm enormement el seu oferiment, i per a tranquil·litat seua volem confirmar-los que, preventivament, fem adquisicions d’equips de protecció (màscares de diversos nivells de protecció, solució hidroalcohòlica per a desinfecció de mans, guants, bates, i, fins i tot en els casos més difícils, pantalles, ulleres i vestits de protecció), adquisicions que han permés que en Ballesol poguérem superar aquells moments en què no va ser possible obtindre subministraments d’un mercat absolutament saturat”, afigen.

“En aquesta mateixa línia d’actuació, intentant avançar-nos dins del que és possible als esdeveniments, ja hem procedit a adquirir el material i els mitjans que ens permeten, quan això siga autoritzat, gestionar de la manera més adequada i segura les visites als centres. Hem previst la utilització de mitjans de control de la temperatura de les visites, desinfecció de calçat, higienització de mans, ús dels mitjans de protecció concordes a la situació del resident que haja de rebre la visita”, expliquen en la seua pàgina web.