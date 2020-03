Sanitat posa en extrema vigilància set residències més per a evitar contagis massius com en les de Torrent i Alcoi

La Conselleria de Sanitat ha posat en extrema vigilància i seguiment set residències de majors més de la Comunitat Valenciana després dels contagis massius a Torrent i Alcoi, dos dels focus de coronavirus que més preocupen l'administració pels pacients d'alt risc que hi viuen. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha revelat que el possible cas en un asil de Carlet ha donat negatiu i que dels centres vigilats cinc estan a Alacant, tres a València i una a Castelló. "Se segueix tot el que hi passa", ha dit.



Barceló ha dedicat part de la roda de premsa a parlar de les residències de majors afectades per un contagis massiu i ha donat xifres actualitzades. "La residència de Torrent continua igual que aquest dijous amb cinc ingressats en l'UCI i 35 treballadors que han donat positiu. L'Hospital General s'ha fet càrrec de la gestió", ha dit. D'altra banda, a Alcoi, 72 persones tenen símptomes i s'han vist afectats 13 sanitaris.



Respecte als casos positius de coronavirus en tota la Comunitat Valenciana, en l'actualitat hi ha 1.105 positius, el 75% majors de 75 anys, i 33 morts, nou més que en l'últim balanç fet a primera hora del dijous. De les persones que han donat positiu 378 estan ingressades i 71 en la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI), de les quals 24 són d'Alacant, 43 de València i quatre de Castelló. 180 sanitaris han donat positiu en els test i han sigut posats en quarantena.



"No tenim cap criteri de triatge a les persones que donen positiu. Les UCI que tenim en tot el sistema públic i privat ens donen capacitat per a atendre la situació i el que vinga", ha explicat Barceló a preguntes dels periodistes. Respecte al repunt de casos a Alacant, Barceló ha explicat que té a veure amb el focus de l'hospital General, on es van veure afectats una desena de sanitaris, i per la residència d'Alcoi.



La proves negatives són ja 5.532, mentre el número 900 habilitat ha rebut 28.600 telefonades i la web per a fer-se l'autotest, 1,8 milions de visites.



Sobre les crítiques als sindicats pels alliberats sindicals, la consellera de Sanitat ha defensat que van ser les centrals les que van posar aquestes persones al servei de la lluita contra el coronavirus. "Els alliberats sindicals tornaran a tasques de suport en una proposta que van fer els sindicats. No fa falta que s'inscriguen, passen d'estar alliberats a treballar", ha explicat.



Barceló ha respost a una pregunta sobre el risc de contagi dels sanitaris i l'alt nombre de positius. "No tots han contret el coronavirus en el centre. És més, els primers casos es van donar fora", ha argumentat. Respecte als hospitals de campanya compromesos pel president de la Generalitat, Ximo Puig, Barceló a explicat que "ara mateix estan els tècnics veient els emplaçaments. Les ubicacions estaran al costat dels centres de referència i estaran dotats amb tots els professionals necessaris".



"Cuiden-se, protegim-nos perquè així estarem protegint tota la Comunitat Valenciana. I seguisquen amb bon ànim perquè això ho superarem junts", ha volgut concloure la consellera.