El responsable de la legislació sobre el joc del Govern de Camps va fitxar per una de les empreses líders del sector

La Llei del joc, que pretén limitar l’expansió de les cases d’apostes, ha aflorat les pressions del sector per a limitar una legislació que pot acabar amb part del negoci milionari. Així doncs, tal com va informar aquest diari, ha sorgit una associació fantasmagòrica, sense afiliats i manejada per un exdiputat del PP en el Parlament de Catalunya, que també assessora la patronal del sector. Malgrat les pressions i transcorreguda la fase d’esmenes, la llei s’aprovarà previsiblement per les Corts Valencianes.

A això se suma la porta giratòria des de l’Administració autonòmica del Partit Popular cap a una de les empreses líders en el sector. José Miguel Escrig Navarro, exsecretari autonòmic d’Hisenda i Pressupostos del govern de Francisco Camps, va passar d’impulsar una gran part de la legislació sobre el joc en el sector públic a fitxar pel Grupo Acrismatic, una de les empreses líders en el sector a la Comunitat Valenciana. El 2011, sent sotssecretari autonòmic, va ser premiat per l’Associació d’Empreses de Màquines Recreatives (Europer) “per la seua sensibilitat cap al sector”.

Escrig, segons va informar el diari El Mundo, no va incórrer en una incompatibilitat, ja que va entrar en el Grupo Acrismatic dos anys després d’haver abandonat les seues responsabilitats en l’executiu autonòmic de Camps. A més d’aprovar uns quants reglaments sobre el sector del joc, l’exsecretari autonòmic d’Hisenda va propiciar que s’obriren sales apèndixs en els casinos, una decisió celebrada en el sector.

L’ex-alt càrrec del PP va ser nomenat director general financer d’Acrismatic el 2014, una època en què l’empresa iniciava un “procés de rellançament estratègic de totes les seues línies de negoci” que incloïa la “marca Juegging, amb les seues terminals d’apostes esportives presencials”, així com projectes immobiliaris. Tres anys després, Escrig va abandonar el càrrec, segons el web Sector del Juego.

El Grupo Acrismatic, una de les empreses valencianes líders en el sector del joc, participa en 13 mercantils més del mateix ram. El 2018, l’Agència Tributària va iniciar una investigació de totes les societats del grup, segons indiquen els comptes anuals de l’empresa depositats en el Registre Mercantil.

“Dins del Pla de Control per al Sector del Joc que està duent a terme l’Agència Tributària (AEAT), en data 15 de gener de 2018 ha comunicat l’inici del procediment de comprovació i investigació pels conceptes tributaris (...) per a les diferents societats que integren Grupo Acrismatic”, explica l’empresa en els seus últims comptes anuals.