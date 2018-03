El que has de saber sobre la vaga feminista del 8 de març

Què passaria si la meitat de la població parara de treballar, de consumir i de fer la faena de casa? És la pregunta a què dóna resposta la convocatòria del 8 de març pel Dia Internacional de la Dona. Totes les dones estan cridades a secundar aquesta vaga d’atencions, de treball i de consum per a demostrar la importància del col·lectiu en els tres àmbits.

A València, la manifestació està convocada a les 18 hores al Parterre i hi ha mobilitzacions previstes des de les 6 de la matinada. A Alacant, la manifestació eixirà a les 19 hores des del Mercat Central. A Castelló, la concentració serà a les 13 hores a la plaça de Maria Agustina. Les convocades estan cridades a portar roba negra –o d’un color fosc semblant– o de violeta, el color històric de la reivindicació feminista.

La majoria de sindicats han donat cobertura legal a la vaga i Intersindical Valenciana, CGT-PV, CNT i COS han convocat aturades de 24 hores, mentre que els sindicats majoritaris CCOO i UGT només convoquen aturades de 2 hores per cada torn de treball. Els sindicats discrepen si el seguiment ha de ser mixt o no, encara que coincideixen que les dones han de tenir-ne el protagonisme. La majoria de les associacions feministes criden només les dones a secundar l’aturada, ja que es tracta de fer visible la seua presència, no d’una vaga general.

A més, la Unió de Periodistes tancarà la seu i a les 17:30 unes quantes activistes han convocat una concentració de professionals de la comunicació al Parterre.