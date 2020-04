La Policia Nacional imposa 800 sancions al dia en el territori valencià per incompliments del decret d’estat d’alarma

La Policia Nacional ha detingut 128 persones a la Comunitat Valenciana des que el Govern va decretar l’estat d’alarma per la crisi sanitària del coronavirus el 14 de març passat. Els agents del Cos Nacional de Policia, segons ha pogut saber aquest diari, han fet 12.340 propostes de sanció als ciutadans que incompleixen el confinament amb eixides injustificades dels seus domicilis i fins i tot desplaçaments a segones residències.

Així doncs, els agents desplegats en tot el territori valencià, que treballen en condicions difícils, estan posant una mitjana d’unes 800 sancions diàries. Aquesta xifra només inclou les sancions que interposa la Policia Nacional, sense comptar amb altres cossos de seguretat com la Guàrdia Civil o les policies locals.

La immensa majoria dels valencians compleixen rigorosament les dures condicions del confinament, però una minoria encara propicia situacions en què la Policia es veu obligada a sancionar-los.

Amb els carrers pràcticament deserts, les patrulles desplegades en les capitals valencianes poden localitzar fàcilment les persones que no respecten el confinament i imposar la corresponent sanció. Els agents, a més, treballen en condicions difícils, ja que estan en la primera línia i amb por de contagiar les seues famílies quan acaben el servei.

Els primers caps de setmana de l’estat d’alarma, els policies desplegats estratègicament en controls de trànsit situats en les eixides principals de la ciutat de València, van interposar centenars de multes que van impedir el desplaçament de ciutadans irresponsables cap a les segones residències, tant a l’interior de la província com s la costa.

El cap de setmana passat, no obstant això, les eixides cap a les zones residencials estaven buides, en contrast amb els divendres anteriors, tal com va informar aquest diari. Divendres, per tercera vegada consecutiva, es desplegaran controls en les eixides principals per evitar les eixides –cada vegada menys– cap a les segones residències.

A mesura que es prolonga l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus, es produeixen menys detencions, en contrast amb les primeres setmanes. Els ciutadans que no fan cas del confinament reiteradament són detinguts per la Policia, que, al seu torn, informa la Fiscalia de la seua condició de reincidents.

Les declaracions dels detinguts davant els jutjats es duen a terme des de fa uns quants dies a través de mitjans telemàtics, per evitar els trasllats a les seus judicials i reduir així les possibilitats de contagi entre el personal de justícia, els agents i els detinguts.