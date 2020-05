60 sanitaris d’hospitals d’Elx i Torrevella finançats amb diners públics treballaran “debades” a Torrejón fent tests privats

Els hospitals valencians de Torrevella i del Vinalopó, a Elx, tindran menys efectius durant, almenys, aquesta setmana. Uns 60 sanitaris estan des de diumenge en el municipi de Torrejón per col·laborar en un test massiu a tota la població que Ribera Salud s’ha oferit a fer gratuïtament, segons va contar ahir eldiario.es. Els treballadors de la concessionària d’aquests centres finançats amb fons de la Generalitat Valenciana estaran en aquest municipi madrileny fins que acabe el programa que dimecres encara no havia començat a falta de l’autorització de la Comunitat de Madrid.

Fonts de Ribera Salud han explicat que els sanitaris s’han oferit “voluntaris” per anar a Madrid a fer aquesta prova als més de 100.000 habitants del municipi governat pel PP. Les mateixes fonts de l’empresa han precisat que aquesta presència durant, almenys, una setmana laboral i en plena pandèmia “no interferirà en l’activitat quotidiana que duen a terme per al grup i, per tant, no es veuran alterat en cap moment la plantilla, els torns, els horaris o el funcionament dels seus centres habituals de treball”.

El Govern de Madrid ha dit dimecres que finalment deixarà que es pose en marxa l’estudi de seroprevalença secundat per un centenar de sanitaris de Ribera Salud, 60 del sistema públic valencians i 40 més d’altres hospitals que gestiona l’empresa. La pregunta és, ajudarà també aquesta mercantil valenciana en la presa de tests als hospitals i centres de salut de la Comunitat Valenciana de manera gratuïta?

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha obert un expedient informatiu a Ribera Salud perquè explique la situació d’aquests sanitaris dels hospitals del sistema públic i el seu abandó del lloc de treball aquesta setmana. “La petició d’informació de la Conselleria de Sanitat ja ha arribat i es facilitarà tota la informació requerida i que legalment es puga facilitar, ja que són professionals que estan fent una faena voluntària”, han argumentat.

D’altra banda, des de Ribera Salud també han volgut explicar a preguntes d’aquest diari que per als desplaçaments de professionals per raons laborals fora del seu lloc de treball “es necessita l’autorització de l’empresa, i tots ells la tenien”.

Preocupació en la plantilla

El dia després de conéixer-se la notícia, la por ha sigut la protagonista entre els treballadors desplaçats a Madrid contra la seua opinió davant possibles represàlies. “Ningú voldrà parlar amb la premsa...”, assumeix un sanitari. “Pensa que tots els que han anat a Madrid són contractats temporals i els fa pànic”, afig.

En contra del que defensa la direcció de Ribera Salud, que el transvasament d’empleats ha sigut de manera voluntària i en el seu temps lliure, aquesta font –que demana no revelar ni el nom ni la categoria professional– explica que “els companys que hi han anat ho han fet per fer mèrits o perquè estan de manera temporal i necessiten continuar tenint contractes...”. I sentencia: “Ningú parlarà”.

La por també s’ha apoderat dels delegats del comité d’empresa, que han declinat fer declaracions. Sobre això, el matí de dimecres van mantindre una reunió de caràcter urgent i, a continuació, han emés un comunicat en què l’òrgan es desvinculava de les informacions d’aquest mitjà en què s’assegurava, entre altres qüestions, que el comité desconeixia el projecte de Ribera Salud de derivar treballadors a Madrid.

L’argument de l’òrgan de representació dels treballadors, format per CCOO, CSIF, CEMS, UGT, SATSE, SAE i Sindicat Independent, és que no poden expressar la seua opinió sense un pronunciament de la majoria representada. Individualment tampoc volen parlar.

Preguntat el portaveu del comité si, a més de comentar informacions periodístiques, es posicionarien sobre la polèmica que envolta la seua empresa, la resposta és que, de moment, no. “En la reunió d’aquest matí ni s’ha esmentat aquest tema i ja es veurà si es tracta més endavant”.

Lluny queden les manifestacions del 2016 quan els representants, aglutinats en la plataforma reivindicativa Todos Somos 5, denunciaven a les portes de l’hospital estar patint “repressió sindical” després de denunciar “abusos laborals” i exigir la tornada al model de gestió pública.

De fet, aquell any el comité d’empresa va revelar que la direcció havia obert expedient sancionador a tres empleats i un de quart l’havien despatxat per haver informat els mitjans sobre preteses irregularitats del centre que Ribera Salud considerava falses.