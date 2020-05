Sanitat adverteix ara de la possibilitat que no tot el territori valencià passe a la fase 1 de desescalada aquest dilluns

L'optimisme mostrat a l'inici de la setmana sobre la possibilitat que tota la Comunitat Valenciana puga fer el salt a la fase 1 de desescalada que arranca dilluns que ve 11 de maig s'ha tornat en prudència aquest divendres.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha advertit que existeix la possibilitat real que alguna àrea de salut es quede fora d'aqueix canvi de fase: "Estem treballant amb el Ministeri Sanitat per a veure quins departaments poden passar a la fase 1 i quins no".

Barceló ha fet aquesta consideració després de presentar aquest passat dimecres un informe al Govern en què es considerava que tota la Comunitat Valenciana estava preparada per a passar de fase, però a tenor de les seues últimes declaracions es dedueix que el ministeri ha posat algun tipus d'objecció en les àrees de salut amb major índex de contagis i amb més pressió hospitalària.

La consellera no ha entrat a detallar quines àrees de salut es mantindrien en la fase zero: "Tenim les línies obertes en aquests moments amb el ministeri i entre aquest mateix divendres i aquest dissabte es comunicarà", ha explicat.

En el cas de les zones que passen a la fase 1, Barceló ha explicat que la previsió és que es mantinguen els horaris establits per a acudir a les terrasses dels bars, que podran obrir al 50% de la seua capacitat, i que hi haurà llibertat horària per a acudir als comerços, encara que ha advertit que tot està subjecte a les directrius que marque el Ministeri de Sanitat en les pròximes hores.

Cap mort en residències

En relació a les dades registrades en les últimes 24 hores, Barceló ha informat que s'han comptabilitzat 196 nous positius, 27 d'ells confirmats mitjançant PCR i 196 mitjançant test ràpid.

En total, mitjançant la prova PCR, que és la que utilitza de manera oficial el Ministeri de Sanitat, s'han registrat fins ara 10.619 contagis a la Comunitat Valenciana i mitjançant test ràpid 2.888.

En les últimes 24 hores s'han donat 171 altes mèdiques, i això suma un total de 8.181. En l'actualitat queden 3.999 persones en tractament, un 29% del total de casos registrats des de l'inici de la crisi.

Respecte als morts, se n'han comptabilitzat 6 des d'aquest dijous, cap de persones majors de residències, per la qual cosa es mantenen les 678 d'aquest dijous. El total de morts amb coronavirus és de 1.321 persones.

Actualment hi ha ingressats 537 pacients, 21 menys que aquest dimecres, dels quals 96 estan en l'UCI, dos menys.

Sobre les residències, en aquests moments hi ha casos positius en 70 centres, tres més que aquest dijous. 30 centres estan sota vigilància activa de la Conselleria de Sanitat i 488 persones majors han mort, tres més en les últimes 24 hores.