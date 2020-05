El sector turístic valencià, “devorat per una pandèmia”

Un informe de la Generalitat analitza l’impacte de la pandèmia provocada pel COVID-19 sobre el turisme valencià i aborda les estratègies que han d’aplicar-se amb vista a la recuperació d’un sector estratègic per a l’economia valenciana, un sector en què es preveu una caiguda del 33,6% per a 2020. Es calcula que a escala estatal –l’afonament del PIB en el primer trimestre de l’any ha sigut del 5,23%– les pèrdues en l’hostaleria siguen entre el 30 i el 40% i no es comence a notar la recuperació fins a finals del 2020.

La Comunitat Valenciana va rebre a l’abril del 2019 uns 830.000 visitants estrangers, la majoria procedents del Regne Unit (264.000), França (120.500), països nòrdics (70.000), Alemanya (61.000), Bèlgica (54.500), Itàlia (53.000) i els Països Baixos (37.000). Quant als turistes nacionals, en aqueix mateix període se’n van registrar més de 600.000, que van deixar en el territori valencià uns 293,6 milions d’euros, segons dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Amb aquestes dades, les pèrdues en el turisme el mes d’abril passat es considera que han sigut del cent per cent: “No hi ha cap anàlisi vàlida, perquè no hi ha dades. Només la raó d’haver sigut devorat el sector per una pandèmia”. En xifres, es calcula que han deixat de visitar la Comunitat Valenciana 1,5 milions de turistes amb unes pèrdues associades d’uns 1.160,2 milions d’euros.

Així les coses, les “noves regles de joc” estan marcades per un “turisme intern a curt termini” i no està prevista la nova “normalitat” fins al juny, quan es puguen fer els primers viatges interprovincials: “Aquests ritmes marcaran la demanda dels serveis i la recuperació gradual”.

El turisme intern representa el 50,1% dels receptors de la Comunitat Valenciana, amb Madrid (18,2%), Catalunya (17,3%) i Andalusia (15,3%) com a principals emissors nacionals de viatgers.

Tornada a la “normalitat”

Des de la Generalitat, i més concretament des de Turisme, consideren que amb vista a aquesta tornada a la “normalitat” s’ha de llançar un missatge de seguretat davant de la COVID-19, “analitzant al detall els diferents escenaris a què s’enfrontarà el turista”. Per això, apunten que s’han de donar les màximes facilitats per a accedir als llocs emblemàtics que serveixen de reclam al visitant utilitzant solucions tecnològiques per a les gestions –o servei telefònic per a les persones amb dificultats per a la tecnologia– per a “l’ús i el gaudi dels llocs públics”.

Aquest context nou, assenyalen, es resol amb una governança turística que requereix l’anàlisi de dades per a controlar capacitat de càrrega, aforaments, distanciaments, control en temps real del compliment de les normes marcades per Sanitat... “El turisme es caracteritza per representar experiències diferents que, per sort o per desgràcia, aquest estiu serà gravat a foc per reaprendre a gaudir del turisme siga com siga, perquè viatjar és la cura més gran contra la por”, conclou l’estudi.