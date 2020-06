Una sentència pionera permet als alcaldes passar a segona activitat els policies locals als 58 anys sense disminució d’aptituds físiques

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià conclou, emparant-se en el Decret autonòmic 19/2003, que els alcaldes poden traslladar a segona activitat els policies locals que complisquen 58 anys contra el seu criteri i malgrat no veure minvades les seues capacitats físiques o psíquiques. Aquesta sentència és pionera, perquè permet als alcaldes fer una reorganització dels cossos de policia.

La sentència l’ha guanyada l’Ajuntament de Paiporta a un inspector de la policia local que havia aconseguit revocar una passada a segona activitat després d’haver complit 58 anys. En aquest cas, el mateix comandament policial havia sol·licitat el canvi de tasques el 2017, però finalment va canviar de criteri i va judicialitzar el tema, i arribà fins i tot a presentar una demanda civil i una querella contra l’alcaldessa, Isabel Martín, i la regidora de Policia, Beatriz Jiménez, que van ser arxivades.

En primera instància, el jutge va reconéixer a l’inspector el dret a continuar en el servei actiu sense passada a segona activitat “en tant no promoga la seua declaració a instàncies de part” o “s’acredite una disminució de la seua capacitat física o psíquica”. És a dir, que el mateix agent ho sol·licite voluntàriament. Però el TSJ va revocar aquesta decisió, que queda pendent d’un recurs al Tribunal Suprem.

Entén el TSJ que una passada a segona activitat no és una jubilació, sinó que suposa “el manteniment de la prestació de serveis de l’actor, però en un lloc diferent al que tenia assignat per raó de l’edat, en aquest cas en haver complit 58 anys”. Per a la sala és “evident” que no és igual exercir un lloc de treball de policia “amb més joventut que quan s’exerceix amb una edat més avançada, per aquest motiu està justificat passar a serveis administratius o d’una altra índole, amb menys aptituds, exigències o requeriments físics, que els imposats per activitats típicament policials”.

Per aquestes raons, la sala entén que “la segona activitat esdevé de manera automàtica en complir-se una edat determinada, o bé com a conseqüència o per raons de malaltia”. En el cas jutjat, l’Ajuntament de Paiporta va crear per a l’inspector un lloc en el departament de Patrimoni, “amb un horari de matí i manteniment dels complements salarials propis de la policia per nocturnitat i perillositat”, expliquen fonts del consistori.

La sala del TSJ argumenta que l’article 26 del Decret autonòmic 19/2003, norma marc de la policia local, que es refereix al procediment i la valoració de segona activitat, en el punt número 1 estableix que “la passada a la situació de segona activitat per edat es determinarà per resolució de l’alcaldia, previ expedient a aquest efecte, iniciat d’ofici o a instàncies de part, sense necessitat de dictamen mèdic o procediment que tinga per objecte acreditar la disminució de la capacitat del subjecte a través d’un tribunal mèdic, la qual cosa sí que s’exigeix per al cas de la passada a segona activitat per raó de malaltia d’acord amb la regulació que s’estableix en el número 2 del mateix precepte ja assenyalat”.

Per això, conclou la sentència, “com que ha complit l’actor 58 anys i instruït el corresponent expedient administratiu on s’ha produït tal declaració de segona activitat, amb intervenció de l’interessat, es compleixen els requisits per a admetre aquesta situació administrativa en què es troba l’actor com a inspector de l’Àrea d’Administració General”.

D’aquesta manera, l’alcalde o alcaldessa pot derivar a segona activitat als agents amb 58 anys o més contra el seu criteri i sense necessitat que s’acredite un minvament de les condicions físiques o psíquiques.