Sindicats i Govern valencià es manifesten junts contra la precarietat laboral i per la pujada de salaris

Els secretaris generals d'UGT-PV, Ismael Sáez, i CCOO PV, Arturo León, al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, i diversos membres del Consell han participat aquest dimarts en la manifestació del Primer de maig pels carrers de València en protesta per la precarietat laboral i en reivindicació de majors salaris i pensions dignes.

Sota el lema "Temps de guanyar. Igualtat. Millor ocupació. Majors salaris. Pensions dignes", la pancarta conjunta de tots dos sindicats ha encapçalat la marxa pels carrers de València, amb els seus dirigents al capdavant, en un ambient festiu, en el qual no han faltat crítiques contra la sentència de 'La Manada', amb cartells en els quals es llegia: "No és no", "Nosaltres som la manada" o "Jo sí et crec".

El secretari general de la UGT-PV, Ismael Sáez, ha denunciat que els treballadors estan "penalitzats" per una reforma laboral que "fa impossible que els salaris cresquen" i ha reivindicat a les patronals que siguen "receptives" i reconeguen "el sacrifici" dels treballadors en els convenis col·lectius.

El seu homòleg de CCOO-PV, Arturo León, ha demanat a les organitzacions empresarials i al Govern que siguen "sensibles" a les seues propostes "justes i raonables per a canviar la precarietat laboral" o en cas contrari, "hi haurà contestació general en el carrer" i ha defensat el camí cap a "la recuperació de drets i el canvi de model productiu".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la manifestació del Primer de Maig.

Tant Oltra com Puig ha assegurat abans d'iniciar la marxa que es tracta d'un dia "festiu i reivindicatiu" i segons el president, estan "molt lluny" de la plena ocupació, per la qual cosa la reivindicació i els sindicats són "absolutament necessaris".