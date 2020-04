La comunitat musulmana, com la xinesa, també ajuda als espanyols en temps de coronavirus

La crisi sanitària per la pandèmia Covid-19 està demostrant que, si bé el virus no discrimina entre països, la resposta solidària tampoc està discriminant entre cultures. La xinesa s’ha erigit en la primera comunitat a aportar la seua ajuda a la societat espanyola, amb les seues associacions repartides per tot el país bolcades a donar material sanitari a hospitals i ajuntaments. A aquesta acció solidària la segueix la musulmana. Un exemple el trobem a Elx.

En aquesta ciutat, al sud d’Alacant, la comunitat islàmica local ha donat aquesta setmana un carregament de productes de primera necessitat a l’alberg del Toscar, creat d’urgència per l’Ajuntament per atendre les persones sensellar durant l’epidèmia del coronavirus.

“Ens vam posar en contacte amb DYA [organització que està coordinant la gestió de l’alberg alçat en el poliesportiu del barri] i els vam demanar participar-hi d’alguna manera”, relata El Haj Mounir Chafi, president de la Comunitat Islàmica d’Elx. “Prèviament havíem fet una crida a la nostra comunitat i la veritat és que estan fent un esforç entre tots, molta gent que està fent ingressos en un fons solidari que hem obert en un banc”, afig.

La comunitat islámica d'Elx dóna productes a DYA.

Així han aconseguit omplir una furgoneta amb productes sanitaris de neteja i alimentació bàsica que aniran a parar a les 83 persones sensesostre que actualment resideixen en aquest espai municipal. Només en dues setmanes, l’aforament inicial s’ha triplicat, assenyala Mariano Valera, regidor de Drets Socials del consistori, que recorda que han hagut d’actuar ràpidament per habilitar aquest centre davant la saturació que pateix el de Càritas.

“No estem habituats a aquesta mena d’actuacions solidàries”, reconeix El Haj Mounir Chafi, “però creiem que són necessàries en aquests temps”. Aquesta comunitat islàmica sí que ha vingut prestant ajuda puntual a les persones musulmanes que en necessitaven anys arrere. Ara, assenyala el portaveu també, aquestes ajudes puntuals també s’han disparat per la crisi econòmica que ha generat la pandèmia.

“Ens hem trobat molta gent del Magrib que, sense papers, no poden treballar com feien en el camp o fent faenetes”, avança aquest líder islàmic. La solució que han trobat és arribar a convenis amb algunes carnisseries del municipi a les quals paguen pels productes de primera necessitat que recullen (carn, oli, sucre…) “tant per a les famílies musulmanes com les il·licitanes que també ho necessiten”.

En el menjador social Al-Taufik saben bé què és ajudar a tot aquell que ho necessite sense importar la seua creença o l’origen. Establit al Carrús, un dels barris que menys renda té d’Espanya, segons un informe recent de l’Agència Tributària, el matrimoni format pel tunisià Ahmed Zarrouk i la sevillana María Eugenia Bermúdez fa més d’una dècada que dona menjar a les persones sense recursos.

Llavors van obrir aquest establiment per donar resposta a la crisi econòmica del 2008. Ara s’ha erigit en un lloc indispensable per a tots els veïns que s’han quedat sense faena per la crisi sanitària i l’aturada de l’economia.

Així, cada dia comencen a aparéixer pel carrer de Ginés García Esquitino i a fer cua, a partir de les 11.30 hores, més d’un centenar de persones –alguna jornada més de 130– que respecten la distància de seguretat marcada per la policia local. Persones com unes quantes dones de la neteja que s’han quedat sense faena fa poc i que no tenen ingressos per a alimentar les seues famílies.

“És molt dur veure cada vegada més gent necessitada”, reconeix Zarrouk. Cada persona que arriba recull el nombre de tàpers que considere i se’n va. “No els posem un límit, n’hi ha que n’agafen dos, que n’agafen cinc, ens expliquen que és per als fills i els nets i nosaltres hi confiem”.

El menjador musulmà d'Elx reparteix paella el diumenge.

Cada bossa de plàstic conté un recipient de menjar calent (divendres es va servir carn en salsa amb creïlles), aigua, un entrepà per al sopar i una mica de menjar en llanda que han aconseguit gràcies a les nombroses donacions que estan rebent.

Als 38.000 euros que els ha ingressat l’Ajuntament per a enguany, 3.000 euros més que l’any anterior, acaben d’afegir 1.500 euros de la Fundació La Caixa. Part d’aquests diners van destinats a pagar el contracte de dues treballadores que ajuden María Eugenia en la cuina, “una despesa tremenda”, assenyala, “però és que la meua dona estava desbordada”.

Així mateix, organitzacions com DYA els han donat olles per a cuinar, l’empresa social A Puntadas, màscares sanitàries, i el Rotary Illice continua encarregant-se de la paella del diumenge. Entre tots els gestos solidaris, uns quants restaurants els porten aliments del dia i un parell d’empresaris, així com membres del Partit Popular, els han donat tàpers i coberts. Ahmed es recorda d’una dona major: “Ve tots els dies a recollir menjar per als nets i a canvi ens dona dos paquets de tovallons”.

“Qualsevol ajuda és poca i hi ha gent que té molt poc”, diu aquest home de 67 anys.