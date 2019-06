La televisió d’À Punt compleix un any: més plural que l’extinta Canal 9 i amb mig centenar de programes nous

La televisió d’À Punt, el vaixell almirall de la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, ha complit dilluns el primer any de vida. El nou canal, amb nom nou i quasi cinc anys fora de la graella, va registrar el mes de maig passat una audiència mitjana del 2,2%, lluny encara d’altres autonòmiques, però amb un creixement sostingut. Dècima a dècima en una conjuntura en què la televisió tradicional no fa més que perdre espectadors i amb pics del 13% amb el programa especial sobre la celebració de la victòria del València CF en la final de la Copa del Rei.

Les crítiques legítimes a la gestió de membres del Consell Rector o de l’oposició, també des de Presidència de la Generalitat, han apuntat al share i a la contractació de programes com la principal feblesa de la nova televisió, sobretot després de l’anunci de canvi de tota la programació en la pròxima temporada d’estiu. Un debat que l’actual direcció haurà de defensar davant els administradors de l’ens i en les Corts Valencianes, com ja ha fet unes quantes vegades.

Després d’un any d’emissions, À Punt ha demostrat que és més plural que l’extinta Canal 9. Pels seus platós han passat representants de tots els partits polítics i, fins i tot, s’han pogut veure crítiques furibundes a la mateixa televisió, com els atacs del líder de Ciutadans Toni Cantó a la cadena, que qualifica com a “Telecompromís”. Tant Cantó com Isabel Bonig han sigut entrevistats més de tres vegades en els serveis informatius o programes d’entreteniment fora de campanya electoral, on la llei obliga que apareguen totes les sensibilitats polítiques. També el president de la Generalitat, Ximo Puig o la vicepresidenta Mònica Oltra han aparegut en les pantalles de la televisió.

La periodista Marta Ventura ha conduït el programa informatiu matinal.

Aquesta pluralitat informativa fora de campanya electoral contrasta amb el veto que van patir líders polítics de l’esquerra com l’ex-secretari general del PSPV-PSOE Jorge Alarte –que va impulsar la denúncia pel cas Gürtel– o Mónica Oltra quan la televisió va estar gestionada pel PP.

De la seua banda, en aquesta nova televisió autonòmica han tingut veu, com és normal en una democràcia, col·lectius crítics amb l’actual majoria parlamentària com Hazte Oir, la patronal de centres concertats o Jusapol. Les víctimes de l’accident del metro van estar silenciades durant anys i Salvem el Cabanyal van ser vilipendiats en favor d’altres col·lectius partidaris del projecte de Rita Barberá de prolongar l’avinguda de Blasco Ibáñez fins a la mar amb directors nomenats per les majories parlamentàries del PP. Ara, la Direcció General es guanya per concurs.

L’extinta Canal 9 utilitzava el terme castellà “cohecho” per no parlar de “suborn”, que és realment la paraula que tipificava el delicte pel qual es va jutjar l’expresident Francisco Camps i del qual va eixir absolt. Amb aquest tipus d’ardits l’extinta televisió autonòmica va ocultar durant anys els escàndols de corrupció més sonats, mentre en l’actualitat operacions policials que han afectat PSPV i Compromís, com el cas Alqueria, han tingut una cobertura més que extensa.

Vanessa Gregori i Adelaida Ferre van ser les primeres cares d’À Punt.

El veto a mitjans de comunicació i periodistes també ha acabat en la nova À Punt. Així, pràcticament tots els mitjans de comunicació d’àmbit autonòmic tenen algun representant participant en les tertúlies informatives i les dels magazins. De totes les línies editorials i amb retribucions més ajustades al mercat, 75 euros bruts per programa. Lluny han quedat aquells pagaments de 600 i 800 euros a periodistes de mitjans de comunicació de Madrid –també alguns valencians escollits– per tertúlia política a hores intempestives. I tots d’una línia editorial semblant.

En aquests primers 365 dies d’emissions d’À Punt, la cadena valenciana ha estrenat més de mig centenar de nous programes de ficció, no ficció, concursos o informatius, segons les xifres facilitades per la cadena. S’ha implicat més d’un centenar de productores externes, sumant els programes de la ràdio, i la plantilla de personal amb retribució de l’entitat pública supera els 470 empleats, via borsa de treball o un altre tipus de contractacions.

Programes com Plaer de ma vida, Una habitació pròpia, Valentes, Cuiners i cuineres, À Punt directe, El matí À Punt o Bambant per casa han donat veu a centenars de personatges rellevants i anònims de la Comunitat Valenciana. S’han emés també programes documentals històrics –sant Vicent Ferrer, Amado Granell o Josep Renau– o sobre corrupció com el dedicat a Rafael Blasco. En aquests primers 365 dies d’emissió i hi ha hagut programes especials d’eleccions, esportius i sobre temporals de pluges. Tots han aconseguit pics d’audiència.