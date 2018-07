À punt tindrà un concurs de talent per a famílies valencianes

Els concursos de talents són una de les fórmules televisives més exitoses i que més han resistit i s'han actualitzat en el pas del temps. Des dels primers de Televisió Espanyola als anys 60 com Gente Joven o Salto a la Fama d'on van eixir Isabel Pantoja a María del Monte o els mítics dels anys 90 com Lluvia de Estrellas, fins al renovat Operación Triunfo que resisteix 17 anys amb èxits de quota de pantalla, la mescla entre música, habilitats alienes i construcció de personatges, agrada i enganxa.

La nova televisió valenciana no vol quedar-se enrere i s'hi suma amb Family Duo, un concurs de talents de fórmula familiar que s'emetrà aquesta tardor. És una de les apostes més potents de la graella que prepara À Punt Mèdia per ficar-se a les cases valencianes i fer-les brillar. Family Duo convoca a parelles artístiques amb alguna vincle familiar, és a dir pares i fills, germans, cosins, parelles,... que toquen, ballen i sobretot, canten.

El vincle familiar li dóna un component emotiu ben diferenciat. “Hem descobert mares que venien a donar suport als seus fills i que són molt artistes, hi ha molt de talent ací!”, explica el coreògraf Sergio Alcover, conegut per ser un dels professor de Fama, a Bailar! i un dels quatre membres del jurat. Juntament amb ell, hi ha tres valencians més, la actriu Sandra Cervera, coneguda pel seu paper a la telenovel·la El Secreto del Puente Viejo, el cantant Carlos Marco, ex integrant de la boyband Auryn i la vocalista de Carraixet, Mari Giner. Una bona mescla per a assegurar el criteri en totes les disciplines, tot i que han de cantar per a ser seleccionats.

De moment al càsting es van presentar més de mil parelles de les quals se'n van triar 300. Aquestes 300 parelles han de fer una actuació davant del jurat i si aconsegueixen tres dels quatre vots del jurat, han de fer una altra interpretació on vota el públic. Si aconsegueixen 75% dels vots del públic passen a la segona tanda, un duel entre ells que passaran a una gala amb 36 finalistes.

En els programes que ja estàn gravant-se han trobat molta diversitat i molt d'art. “És un programa professional, emocional i familiar i això el fa únic”, diu Mari Giner. Això fa la tria complicada, perquè “quan tu veus a una família a l'escenari, hi ha una història i una energia molt diferent que la d'un grup”, explica Carlos Marco. “Hem d'anar amb molt de compte”, afegeix Sandra Cervera. Diuen que no tenen rols marcats, però quan acaben tots confessen que Carlos Marco, el més jove, és el més dolent. “Com sóc l'últim, em toca dir el que no han dit els meus companys”, s'excusa Marco entre els riures de la resta.

Al jurat se li sumen dos cares conegudes de l'antiga Radio Televisió Valenciana: Joan Espinosa, conegut pel públic valencià per ser presentador d'informatius a Canal 9, i que ara mateix presenta el programa de ràdio Animalades a À Punt Ràdio i, Sónia Fernández també reportera i presentadora a l'antic Canal 9. Ara en canvi, els veurem molt més distesos.

“És molt xulo. Per a mi està sent una revolució professional des d'eixe punt de vista, he estat molts anys en un registre molt formal i molt seriós a la televisió i ara en veuran en un altre to, on ens ho passem molt i molt bé”, reconeix Espinosa. “Cantarem i ballarem”, avança Fernández.

“La música està a l'ADN de la societats valenciana i canalitzar eixe coneixement en format d'entreteniment i que siga una oportunitat per molts valencians per donar-se a conèixer”, assenyala César Martí, el director de continguts i programació d'À Punt Mèdia. “Hi ha moltes històries diferents. Es veu molt la il·lusió i l'esforç de les famílies per donar suport a un dels membres que vol dedicar-se a la música. I veure això no es paga en diners”, afegeix Espinosa.

“És un talent show de televisió pública i respecta eixos paràmetres, tenim una expectativa de qualitat i què la gent s'ho passe molt bé”, conclou Martí des d'Àpunt Mèdia. Per a Mari Giner, de Carraixet, “es pot cantar en la nostra llengua i això és molt important perquè és una manera de normalitzar la nostra cultura, els valencians ens ho mereixem”. En aquest sentit Sónia Fernández considera que “és una gran aparador necessari per a tots els valencians que volen dedicar-se a la música i que no tenen tant accés a un programa d'àmbit nacional”.

Family Duo és una producció de FremantleMedia, responsable d'altres concursos musicals com Got Talent o Factor X, de Telecinco. A À Punt comença a la tardor i serà un programa setmanal en horari de nit que, en principi durarà fins a Nadal.