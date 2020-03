Treballadors de Mercadona també encoratgen els sanitaris i demanen a la gent que es quede a casa amb un vídeo musical

Des d'un dels fronts del coronavirus com són els supermercats, treballadors de Mercadona s'han solidaritzat també amb els sanitaris que lluiten contra la malaltia amb un altre vídeo musical.

Amb bon humor, coreografies, música i paper higiènic, aquests treballadors també han volgut col·laborar a viralitzar el missatge per les xarxes socials per conscienciar la ciutadania de la necessitat de romandre confinats per a tallar els contagis del COVID-19.