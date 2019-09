El turisme funciona, l'ocupació no: el mercat laboral valencià no remunta

Ho evidencien les dades del mes de juliol proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en els quals s'aprecia un increment del 10,2% en l'arribada de turistes estrangers a la Comunitat Valenciana, que s'ha traduït en un total de quasi 1,25 milions de persones. La despesa, seguint la tendència, s'ha elevat un 14'6%, aconseguint els 1.268 milions d'euros. Les bones xifres xoquen de front amb les pitjors dades d'atur des del 2008, amb la Comunitat Valenciana al capdavant de la pèrdua d'ocupacions. L'estacionalitat i el frau en la contractació temporal serien, segons els sindicats, els motius de l'augment de l'atur a l'agost.



Per al sector turístic valencià aquesta ha sigut una molt bona temporada, amb una ocupació pràcticament total durant els mesos d'estiu. La bona imatge que té la comunitat en el panorama internacional, en el qual València es presenta com l'alternativa ideal a una abarrotada i insegura Barcelona, s'ha traduït en un augment de visitants que té el seu reflex en les bones xifres del turisme. Segons les dades que maneja el sector, dos terços dels turistes que vénen a la ciutat són estrangers.



L'Agència Valenciana de Turisme destaca els bons resultats d'un sector que porta des de gener mostrant una evolució positiva i que és cada vegada menys estacional, si bé aquesta continua sent una característica pròpia del sector. No obstant això, recorda que agost és un mes en què tradicionalment augmenten els acomiadaments a causa de la finalització de molts contractes temporals que solen ser precaris i manté que les dades d'ocupació, ocupació i arribada de turistes estrangers són continus i positius.



L'Associació Empresarial Hostalera de Benidorm, Costa Blanca i Comunitat Valenciana (Hosbec), afirma que l'estiu ha sigut bastant millor del que es preveia en un primer moment en què el panorama internacional semblava vaticinar un descens del turisme estranger. Les dades que manegen des de la patronal igualarien, en el pitjor dels casos, les de l'any passat, sent normalment superiors i superant-les en més d'un punt de diferència amb la xifra de 2018.

L'altra cara

Si per al sector turístic aquest ha sigut un mes de creixement i augment de beneficis, les principals dades del mercat laboral a l'agost són les pitjors en augment de la desocupació, disminució de l'afiliació i una taxa de contractació temporal superior al 90%. També ha sigut negativa l'evolució de la contractació, la disminució de la qual ha sigut superior a la que sol produir-se durant aquest mes en anys anteriors.



L'evolució de l'ocupació en els últims anys ha vingut registrant un augment de destrucció de llocs de treball des de la reforma laboral i una consolidació de la precarietat, especialment en les dones -que representen el 60% de les persones que no tenen una ocupació-. La població jove ha vist augmentar el nombre d'aturats menors de 25 anys fins a situar-se en 26.883 persones. El sector serveis continua registrant el major nombre d'aturats amb un 68,2% del total, seguit de la indústria i la construcció.



Des d'UGT PV assenyalen al frau en la contractació com una de les causes de l'elevat nivell de temporalitat, amb empleats fent treballs de caràcter permanent amb contractes temporals. Per això, reivindiquen la necessitat urgent de reformar la legislació dels contractes temporals i establir un major control del frau en la contractació, contemplant sancions prou elevades per a dissuadir de la realització d'aquesta contractació fraudulenta.



CCOO PV reitera la necessitat “impostergable” d'una aposta contundent per transformar el model productiu valencià. Des del sindicat sostenen que el creixement i la competitivitat han d'aconseguir-se mitjançant la creació d'ocupació de qualitat i urgeixen a invertir en sectors que aporten valor afegit en els sistemes de producció (renovables, sanitat, educació, dependència), i deixar de soscavar amb abusos, precarietat, baixos salaris i rotació abusiva la vida de la població treballadora.