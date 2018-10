Un magistrat del tribunal que va donar la raó a la Catòlica per les pràctiques sanitàries va fer classes en la universitat fins fa dos anys

Un dels tres magistrats que va sentenciar a favor de la Universitat Catòlica de València (UCV) perquè els seus alumnes de Medicina puguen fer pràctiques als hospitals públics al contrari del criteri de la Generalitat ha tingut una vinculació directa amb la institució durant uns quants anys. José Manuel Domingo Zaballos va participar fins fa dos cursos com a professor convidat en el Màster d’Advocacia de la UCV.

Domingo Zaballos pertany a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià que ha condicionat la política educativa del Consell del Botànic i que ha rebut una reprimenda del Tribunal Constitucional per haver elevat a causa d’inconstitucionalitat el Decret de plurilingüisme quan ja estava derogat . En aquesta secció també estan Miguel Ángel Olarte i Edilberto Narbón, que va ser també proposat per la UCV el 2012 per a participar com a professor convidat en el seu Màster d’Advocacia, encara que finalment mai no va arribar a impartir-hi una classe.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia valencià van explicar que el magistrat José Manuel Domingo Zaballos no va incórrer en incompatibilitat ni tampoc calia que s’inhibira en la deliberació sobre el contenciós administratiu entre la Generalitat i la Universitat Catòlica de València. El TSJ justifica la seua afirmació en unes quantes sentències del Suprem que avalarien que magistrats que fan classe en universitats puguen participar en processos que afecten directament les institucions per a les quals treballen. Siguen professor titular, associat o convidat, com és el cas del magistrat Domingo Zaballos, que va arribar fa poc al TSJ valencià des del TSJ de Castella-la Manxa.

El magistrado Edilberto José Narbón Lainez.

De la seua banda, fonts de la Universitat Catòlica de València van explicar a eldiario.es que la participació del magistrat en el Màster d’Advocacia ha sigut com a “conferenciant d’aula, és a dir, simplement imparteix una conferència”. L’última, assenyalen, la va pronunciar en el curs 2015-2016. “L’objectiu d’UCV és buscar professionals que puguen impartir una conferència o classe magistral que contribuïsquen a l’ensenyament pràctic dels alumnes, igual que passa en totes les universitats espanyoles, i com empara el CGPJ”, van afegir fonts de la institució, que no veuen cap incompatibilitat en el fet que el magistrat participara en la deliberació.

José Manuel Domingo Zaballos és especialista en urbanisme, va ser secretari de l’Ajuntament de València en l’època de Rita Barberá com a alcaldessa i també professor associat de la Universitat de València entre els anys 1991 i 1999.

La Secció 4 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ valencià té un caràcter conservador molt marcat . Domingo Zaballos, pels seus anys de treball en el consistori al costat d’Alfonso Grau i Rita Barberá i Narbón i Miguel Ángel Olarte per la seua pertinença a l’Associació Professional de la Magistratura.