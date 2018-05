La policia va considerar acreditat el finançament il·legal del PSPV-PSOE i Bloc, però va avisar de la prescripció del delicte electoral

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia nacional va considerar acreditat el presumpte finançament il·legal del PSPV i el Bloc en el seu informe que va presentar davant de la jutgessa d’instrucció. La policia va donar per bona la denúncia inicial presentada pel PP, però va avisar que alguns dels delictes podrien estar prescrits i que necessitava autorització judicial per a aprofundir en les investigacions sobre les actuacions dels partits amb l’empresa que els va muntar les campanyes electorals del 2001 al 2008, en el cas del PSPV, i la del 2007 pel que fa al Bloc.

El cas de presumpte finançament irregular del PSPV i el Bloc ha nascut d’una denúncia del Partit Popular a través d’una informació anònima. El diputat José Císcar va lliurar al novembre del 2016 aqueixa documentació facilitada per un anònim davant de la policia nacional i va formular la denúncia pertinent. Aquesta investigació va ser assumida per la Unitat de Delinqüència Econòmica de València, que, al seu torn, va traslladar un informe al Jutjat d’Instrucció número 21 de València al desembre del 2016.

Després d’un any de perquisicions i després de confirmar que alguns presumptes delictes –com el finançament il·legal– estarien prescrits, la jutgessa va dividir la causa en quatre jutjats, dos de Madrid, un de Benidorm i un altre de Gandia. Tots han començat a investigar i ja han citat una trentena de persones per delictes de prevaricació i malversació de cabals públics.

L’informe definitiu de la policia nacional a què ha tingut accés eldiario.es es va lliurar en el Jutjat d’Instrucció 21 de València i conclou que “unes quantes empreses amb activitat comercial a Gandia i Benidorm podrien haver assumit factures de Crespo Gomar i que haurien d’haver-ho fet PSPV i Bloc”.

Segons la policia, l’operativa presumptament utilitzada i que s’inferiria en una lectura detinguda dels correus electrònics aportats pel PP, Crespo Gomar prestava servei a PSPV i Bloc en campanyes electores. Les factures derivades d’aquests actes no eren assumides pels partits sinó per empreses “beneficiàries d’adjudicacions i/o repartiment de comissions”.

Conclusions de la UDEF sobre el presumpte finançament de PSPV i Bloc. (Pàgina 1).

Conclusions de la UDEF sobre el presumpte finançament de PSPV i Bloc. (Pàgina 2).

El cap del grup de Blanqueig de Capitals de València va concloure en el seu informe que el procediment utilitzat entre Crespo Gomar, els partits i les contractistes és “idèntic” al d’altres investigacions de finançament irregular. “Seria la tercera empresa la que assumiria l’import de la factura (despesa electoral del partit) i l’abonaria a la que realment va fer la faena, en aquest cas a Crespo Gomar, i així aquesta tercera empresa que paga les despeses del partit polític hauria obtingut beneficis futurs en les contractacions concedides pels ajuntaments que gestionen els partits polítics, i que compensen amb escreix el desembossament que faria aquesta tercera empresa”, argumenta la UDEF.

Aquest operatiu descrit per la policia seria exactament idèntic al dut a terme per la trama Gürtel, judici que precisament ha acabat aquesta passada setmana i en què tant les empreses terceres com un membre del PP han reconegut que es feia així.

El PSPV ha defensat que no hi ha hagut cap trama de corrupció en el seu partit, mentre que el Bloc assegura que no tenien poder per a adjudicar concursos públics.

En aquests moments, les quatre investigacions obertes apunten el PSPV. Dos jutjats de Madrid han imputat a unes quantes desenes de persones per sengles contractes del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero amb Crespo Gomar. A Gandia s’indaga sobre una pilota immobiliària gràcies a l’ajuntament socialista de la qual s’hauria beneficiat la família d’Alberto Gomar, un dels socis de Crespo Gomar. A Benidorm, les perquisicions apunten l’exalcalde Agustín Navarro i un contracte amb una empresa de Gomar.

En els quatre casos els delictes que s’investiguen són prevaricació i malversació de cabals públics. Es confirma que el delicte electoral pel presumpte finançament irregular estaria prescrit.