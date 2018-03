Una marea feminista inunda els carrers de València

"Si les dones parem, s'atura el món". Aqueix ha sigut el lema triat per la manifestació feminista que recorre el centre de València i que ha aconseguit paralitzar la ciutat des d'una hora abans de la marxa. Encara no hi ha dades oficials, però les xifres de participació seran històriques i a aquestes hores es podia parlar de desenes de milers de persones.

La pancarta que encapçalava la marxa ha volgut visibilitzar la diversitat en la dona i ha reivindicat l'apoderament femení en totes les facetes de la vida. Igualtat salarial, lluita contra la violència masclista o seguretat laboral i física en els carrers han sigut els lemes més corejats.

Un grup de dones periodistes concentrades abans del començament de la manifestació de València

Participen col·lectius feministes, de dones periodistes, els sindicats de classe i entitats del món de la cooperació.