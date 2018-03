Diputades d'esquerra i conselleres del Govern valencià deixen buits els seus escons

L'hemicicle de les Corts Valencianes ha lluït aquest dijous amb un bon nombre d'escons buits, els de les diputades del PSPV-PSOE, Compromís i Podemos, que s'han sumat a la vaga feminista d'aquest 8 de març. Si que han ocupat els seus llocs les diputades del PP i de Ciutadans.

En els seients buits de les parlamentàries i de les conselleres del Govern del Botánic, entre elles la vicepresidenta Mónica Oltra, s'han col·locat cartells indicant que les seues titulars secunden l'atur de les dones.

L'escó buit de la vicepresidenta Mónica Oltra.

"Aquest projecte no seria possible sense les dones", ha iniciat la seua intervenció en la sessió de control corresponent a aquest dijous el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que ha proclamat "tot el suport del Consell a les reivindicacions de les dones i a la vaga feminista".

La líder del PP valencià, Isabel Bonig, ha respost vaticinant a Puig que serà substituït per "una dona" en la presidència de la Generalitat Valenciana. Bonig ha justificat no secundar la vaga general remarcant que els únics dos grups que tenen dones com a portaveus, el seu i el de Ciutadans, "estan avui treballant". Segons la presidenta dels populars valencians, el seu partit defensa "un feminisme no radical sinó aliat amb l'home".

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha destacat que el seu grup té més diputades que diputats, s'ha solidaritzat amb la vaga, ha criticat al PP per les declaracions d'alguns dels seus dirigents contra el feminisme i ha fet esment d'aquelles dones "que haurien volgut fer la vaga i no han pogut", com les kellys del sector hoteler o les joves precàries que compatibilitzen diverses ocupacions.

Per a Antonio Estañ, portaveu de Podemos, estem davant "una vaga que ja ha guanyat, si més no culturalment", a causa que "el moviment feminista ha sigut capaç de moure l'opinió pública".

La portaveu de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, s'ha limitat a expressar els seus desitjos d'aconseguir "una societat més justa i igualitària".

La reivindicació feminista ha centrat el debat en la sessió de control, en la qual una vegada més els populars han protagonitzat moments de brega, que ha hagut d'atallar el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, que ha negat una rèplica per al·lusions a Isabel Bonig perquè el president Puig havia acusat el PP de sostenir actituds pròpies del "femellisme" (hembrismo).

Les integrants del Consell, com la titular de Sanitat, Carmen Montó, o la de Justícia, Gabriela Bravo, al·ludides en les interpel·lacions de l'oposició, han sigut substituïdes per altres consellers, com Vicent Soler o Manuel Alcaraz, en les respostes.

El president de la Cambra, Enric Morera, ha tancat la sessió amb una felicitació a Mavi Mestre, que s'ha convertit aquesta setmana en la primera rectora de la Universitat de València en més de cinc segles d'existència de la institució.