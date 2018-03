Èxit total de la vaga en educació i administració i seguiment de l’aturada parcial en més del 80% de la indústria

La vaga convocada per sindicats minoritaris ha estat secundada massivament en el sector educatiu –amb molta incidència i mobilització en la universitat–, l’administració i la majoria dels mitjans de comunicació. Les aturades parcials, convocades per CCOO i UGT també han estat un èxit, ja que les han secundades més d’un 80 % en el sector agroalimentari o de la neteja.

Durant tot el matí, marees de dones que han començat a manifestar-se en l’avinguda de Blasco Ibáñez –a prop de la Universitat de València– han ocupat el centre de la ciutat. Les 12 del matí ha estat el moment clau en què estudiants i sindicalistes s’han trobat al centre de la ciutat de València, que ha quedat tallat. Una gran manifestació ha inundat els carrers de Colom i de Xàtiva. Es preveu que la manifestació d’aquesta vesprada siga un èxit.

Els sectors amb un seguiment més alt de les aturades de dues hores, convocades entre les 11.30 i les 13.30 hores, han estat l’agroalimentari, el de neteja amb un 80%, l’educació secundària i universitària amb un 100%, l’administració local amb un 75%, segons els sindicats majoritaris. L’aturada en les grans empreses del sector industrial ha estat pràcticament total. A Castelló en el sector agrari el seguiment ha estat del 100%.

Són moltes les empreses de diversos sectors les que han parat de cap a cap del territori, com Clece, Eulen, Acciona, Pilkington, Arcelor, Fertiberia, FGV, Urbaser, Standler, Ford, Limcamar, Ortiz-Tizor, Secopsa, Damel, l’hospital de La Fe, Marie-Claire, Standler, Fontestad, Schneider, Lafargue Sagunt, Johson Controls, Urbaser, Aigües d’Elx, Surinver…

Polígons totalment tancats com el de Joan Carles I a Almussafes i piquets massius, com els que han recorregut la ciutat d’Alacant i de València. Tancament massiu de comerços en localitats com Bunyol, Xàtiva o Alcoi. Les centrals sindicals han comptabilitzat quasi 150 piquets o punts de concentració que han tret als carrers milers de persones. Destaquem la participació massiva en les concentracions de les 12 hores en els ajuntaments, com a València, Alacant, Sagunt, Alcoi, Elda, Oriola, Guardamar, Torrevella, Paterna, Burjassot, el Puig, Meliana, Rafelbunyol, Foios, Elx...

Aturada parcial en la indústria valenciana. CCOO-PV

“Vivim en un país en què les dones tenen més difícil accedir al treball remunerat. L’ocupació a què accedeixen és de pitjor qualitat, per temporal i precària”, ha destacat Arturo León, secretari general de CCOO PV. “Ens sentim orgullosos de fer les nostres les reivindicacions del moviment feminista, del qual formem part, i d’haver-les traslladades als centres de treball”.

Ismael Sáez, secretari General d’UGT PV considera que “aquesta mobilització no té precedents en la història del moviment sindical, un crit unànime contra les bretxes de gènere, la precarietat laboral i les violències masclistes, en el marc de la Jornada Feminista del 8 de març”.

Aquestes aturades han anat precedides d’assemblees de delegats i delegades, de reunions en empreses i administracions públiques, acompanyades de l’adhesió de gairebé 160 comités d’empresa i juntes de personal.

El seguiment de la vaga de dues hores per torn i l’àmplia participació ciutadana en els actes i mobilitzacions del 8M deixa en evidència la necessitat d’aquesta convocatòria i les seues reivindicacions.