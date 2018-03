Ja fa més d’ una dècada que en un finca ja desapareguda col.lindant a la del bar Calabuig (al final de l´Avinguda del Port) algú penjà ( i estigué varies setmanes) un llençol en el qual es podia llegir: Poblats Marítims 1898-1998: cent anys sent el femer de València. No li faltava raó a l´inventor del graffiti. Des de l’ annexió dels Poblats Marítims a finals del segle XIX ,la veritat és que els successius governs locals no van vèncer la temptació d´utilitzar aquest nou terreny “conquistat” a colp de Decret per a localitzar usos i activitats que trobaren en l´espai comprés entre la via fèrria i la mar una localització adient, o còmoda.

No parle sols del Port , el creixement del qual -ja en parlaré després- genera continus conflictes. Parle dels nombrosos “grups” d´habitatge “oficial” erigits a la Malva-rosa (que desplaçaren les viles d´estiu i els camps de flors de Monsieur Robillard), al Cabanyal (Homes del Mar, Virgen del Sufragio, Ruiz Jarabo) i a Natzaret (Stella Maris). Parle també de l´accés Sud al Port que féu desaparèixer la platja de Natzaret o del més recent procés d´expulsió de llauradors de La Punta per a construir la fracassada i discutible ZAL. I parle també de la instal.lació de nombroses indústries (avui quasi totalment desaparegudes) en les proximitats del Port i aprofitant el ferrocarril que transcorria per Serradora.

Si ampliem una mica l´angular i considerem les rodalies dels Poblats Marítims estrictes, caldria ampliar el llistat a Virgen de Beteró, l´Illa Perduda, el bloc d´Ibiza, les indústries de Jacinto Verdaguer, Mercavalència, la depuradora de Pinedo i un llarg etc...Comptat i debatut, si el Jardí del Túria és el lloc on tot cap com dèiem la setmana passada, els Poblats Marítims són la seu per excel.lència dels rebuigs urbans. Un subespai urbà vital per a l’ economia de la ciutat, habitat per classes populars i treballadores que veien amb reticència la seua integració i utilitzaven i utilitzen el clàssic m´en vaig a València. No li faltava raó al llençol.