Arranca una edició d’Expojove dedicada a l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament, Pere Fuset, acompanyat de les falleres majors de València, Consuelo Llobell i Carla García, i altres membres de la corporació municipal, com Sergi Campillo, Pilar Bernabé, Maite Ibáñez, Aarón Cano, Amparo Pico o Santiago Ballester, ha inaugurat una nova edició d’Expojove, que enguany es celebra sota el lema ECO!. Participen entitats vinculades a la ciutat i institucions que han organitzat un seguit d’activitats dirigides a tota la família, especialment als més menuts i menudes.

Les històries de la mar del Capità Pirata i la música de Dani Miquel han marcat l’inici d’esta nova edició d’Expojove, una fira tradicional del programa de Nadal a València. La conscienciació al voltant de l’emergència climàtica, l’ecologia i la conservació del medi ambient són els continguts sota els quals es celebra enguany esta trobada “dirigida a xiquets i xiquetes de 0 a 100 anys”, com ha destacat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset. “Expojove és una cita anual per a la infància i la joventut, encara que també volem que disfrute tota la familia”, ha explicat Fuset, qui ha afegit que “volem que siga una experiència divertida a més de didàctica perquè la lliçó que hui aprenen ací els xiquets i xiquetes demà ho van a transmetre a casa i a l’escola”.

Un any més, Fira València és l’escenari d’esta trobada nadalenca. Expojove ocupa 50.000 metres quadrats bruts de superfície dels pavellons 6, 7 i 8 del Fòrum Nord de Fira València. Participen entitats i associacions vinculades a la ciutat a més d’institucions com ara les regidories de Cultura Festiva, Joventut, Benestar Animal, Policia Local, Gestió Sostenible de Residus Urbans, Devesa-Albufera i Protecció Civil, a banda del servici municipal d’Emergència Climàtica i Transició Energètica. També estaran presents un any més organismes autònoms i fundacions i empreses municipals com ara Junta Central Fallera, l’EMT, la Fundació Esportiva Municipal i l’OAM de Parcs i Jardins. A més de la Diputació de València, la Direcció General d’Infància i Adolescència, l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE), COMIL València i Castelló, la televisió pública À Punt, la Fundació Trinidad Alfonso i el València Basket, el València Club de Futbol i el Levante Unión Deportiva, entre altres.

S’han organitzat concerts com els de hui de Dani Miquel i els Ma Me Mi Mo Músics, a qui seguiran Skargots, Trobadorets, Marcel el Marcià, Nanets Band Rock i els Pop’s Corn; i espectacles de teatre de la mà de Pluff!, Gota a Gota, Una finestra al circ!, Fem i desfem o Charlie i la Fàbrica de Reciclatge. També hi ha preparades tot un seguit d’activitats com ara ‘Els Recicloperats’, ‘Lo Carrofil’, ‘El Laberint’ o ‘Puck Cinema Caravana’. Una programació que es completa amb els tradicionals circuits d’aventura, activitats esportives i moltes altres propostes lúdiques. Tot sota la marca ECO! amb la qual es preten difondre la necessitat de preservar el medi ambient i tindre cura del nostre entorn. El cartell de l’edició d’enguany, dissenyat per González Piris, és una crida a implicar-se per salvar el planeta. De fet, els protagonistes de l’obra, R1, R2 i R3, són tres personatges amb superpoders que transmeten a través de les seues ulleres: reducció, reutilització i reciclatge. Simbolitzen les noves generacions que poden crear les ferramentes del futur per a cuidar el medi ambient perquè “els xiquets i xiquetes són els principals guardians i defensors del planeta”, ha valorat Fuset.

Expojove estarà obert en l’horari habitual fins el dia 4 de gener, des de les 11 del matí fins les 8 de la vesprada. El dia 31 l’horari serà de 10 a 14 hores i el dia 1 de gener, de 16 a 21 hores. El regidor Pere Fuset ha recordat que l’entrada és gratuïta per als visitants de 0 a 4 anys i persones amb discapacitat acreditada. Per a la resta de visitants les entrades oscil·len entre l’euro per a majors de 65 anys i els cinc euros de l’entrada normal, amb descomptes per als dies 31 i 1, per a titulars de Carnet Jove, per a famílies nombroses i monoparentals i per a grups de més de 15 persones. A més, els grups de comissions falleres han de comunicar a JCF la sol·licitud d’accés.

Les xarxes socials també tenen un protagonisme especial i a través de l’etiqueta #ExpojoveVLC, la Regidoria de Cultura Festiva pretén que es convertisquen en una via de diàleg per tal de comentar i aportar les experiències de la fira.