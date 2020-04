El CIE de València manté una dotzena d'interns mentre altres recintes espanyols tanquen per destinar els policies a la lluita contra la COVID-19

El Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors manté tancats 12 interns en plena crisi del coronavirus, segons ha confirmat un portaveu de la Prefectura Superior de Policia de València. Els responsables del recinte, seguint les recomanacions del Defensor del Poble al Govern, han tramitat en les últimes setmanes l’eixida de desenes d’interns que s’han confinat en pisos d’acolliment de fundacions i ONG.

Els immigrants que tenen un domicili, siga de familiars o d’amics, els han posat en llibertat davant la impossibilitat manifesta de deportar-los als països respectius. La Policia analitza cas per cas la situació dels interns que no tenen cap mena de domicili i gestiona a través d’ONG i d’institucions públiques una eixida.

L’objectiu és buidar el CIE de Sapadors i destinar els funcionaris que treballen en el recinte a la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, per reforçar així la faena policial en l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus, segons ha pogut saber aquest diari.

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions treballa des de fa quasi un mes, en coordinació amb la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, per acollir “totes les persones que puguen posar-se en llibertat”, tal com va informar aquest diari. En el cas del CIE de Sapadors, l’“alliberament escalonat està fent-se amb una lentitud exasperant”, denuncia un advocat especialitzat en matèria d’estrangeria.

El procés d’alliberament, a diferència d’altres recintes d’internament com, entre altres, els de Barcelona o Tenerife, està sent més lent, segons lamenten advocats i activistes. “Sabem que el director del CIE de Sapadors ha dit que la intenció és posar-los a tots en llibertat, però no de manera immediata i sense alternativa”, afirma Mustapha M. Lamin, responsable a València del Servei Jesuïta a Migrants. Lamin destaca la “bona disposició” del responsable del CIE.

El Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, ha demanat la posada en llibertat dels immigrants, “ja que en la situació actual no pot dur-se’n a terme la devolució o l’expulsió”. Fernández Marugán ha recordat divendres que la privació de llibertat dels immigrants en els centres d’internament “té com a finalitat exclusiva assegurar la materialització de la seua devolució o expulsió”, cosa impossible ara com ara a causa del tancament de fronteres i de l’espai aeri.

El jutge de control del CIE de Sapadors, després d’haver emés una interlocutòria que imposava mesures per a reduir les possibilitats de contagi en el recinte, va habilitar un correu electrònic per coordinar la comunicació amb interns, advocats i ONG. Uns quants lletrats d’estrangeria, així com activistes d’ONG, han sol·licitat al magistrat mesures més efectives per a efectuar l’eixida immediata de tots els interns, una possibilitat que el titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de València ha rebutjat, segons fonts jurídiques. “S’escuda quasi sempre en el fet que no hi té competències”, explica un advocat.

Així doncs, els responsables del CIE han aconseguit traure una quinzena d’interns, la majoria de nacionalitat marroquina o algeriana, a habitacions de pisos que la Fundació Cepaim regenta a València en el marc del Sistema Nacional d’Acolliment Humanitari. Els immigrants, segons explica la responsable autonòmica de Cepaim, Gema Miñarro, estan confinats en habitacions, se’ls faciliten aliments i se’ls presta assistència psicològica, així com informació sobre les mesures contra el coronavirus.

“Ja vam posar en marxa en tots els pisos procediments interns i mesures d’higiene i desinfecció”, explica Miñarro, que destaca que no hi ha hagut cap cas de contagi, encara que sí alguna persona amb símptomes, que ha sigut aïllada en una habitació.

La Policia també gestiona altres eixides d’interns a través del Centre d’Atenció a la Immigració (CAI), dependent de l’Ajuntament de València, segons confirma el seu responsable Jesús Yebenes.