Ciutadans porta a la Fiscalia la investigació d’un carril bici de València que la Sindicatura ja va arxivar

La denúncia que el grup municipal Ciutadans de València va anunciar que interposaria en la Fiscalia per presumptes irregularitats en la construcció del carril bici de Regne de València té pocs aspectes de prosperar, almenys si es pren com a referència la investigació prèvia duta a terme per la Sindicatura de Greuges.

La formació que dirigeix Fernando Giner a l’Ajuntament ja va presentar una reclamació davant el Síndic de Greuges el 26 de març passat en què demanaven que s’investigara la construcció de la infraestructura ciclista perquè entenien que podia xocar amb la protecció de l’avinguda, “tal com queda establit en el Pla Especial de Protecció de l’Eixample Russafa Sud-Gran Via”, segons diu l’escrit.

Tres mesos més tard, el defensor del poble valencià va concloure que “a la vista dels informes emesos pels serveis tècnics municipals, procedim al tancament de l’expedient amb l’arxivament de totes les seues actuacions”.

Els informes facilitats per l’Ajuntament sobre el carril bici a què fa referència el Síndic són de l’Oficina Tècnica d’Infraestructures, d’autorització patrimonial de la Conselleria de Cultura, de la Comissió Tècnica de Patrimoni, de Mobilitat Sostenible i l’aprovació dels projectes constructius per part de la junta de govern local.

Amb tot, des de Ciutadans no es donen per vençuts i asseguren que “des de l’arxivament del Síndic fins ara hem recaptat nova informació i és el que portem a la Fiscalia, un òrgan amb més capacitat d’investigació”.

En concret, el secretari i advocat del grup municipal, Emilio Orts, entén que hi ha “certs indicis que poden correspondre a una possible prevaricació per part del regidor de Mobilitat en l’emissió de la resolució per a la construcció del carril bici de Regne de València”.

Segons Orts “falta l’emissió d’un informe de Policia Local sobre la seguretat viària, a més que la comissió tècnica de Patrimoni no va emetre vot favorable al carril. De fet, només es va donar per assabentada i pensem que hi ha una possible ocultació per part de l’edil Giuseppe Grezzi pel que fa a la condició d’espai protegit que suposa Regne de València”.

No obstant això, l’informe remés des del Servei de Mobilitat al Síndic assegura que les obres compten “amb autoritzacions, informes i dictàmens favorables” de la comissió tècnica de Patrimoni, amb data de 23 de març de 2017.

Fonts del partit van assegurar que tenien previst presentar la denúncia a la Fiscalia entre dimecres i dijous.