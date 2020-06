Ciutat Vella davant la nova normalitat: els veïns reclamen la recuperació dels espais públics per a ús ciutadà

Zones de València com l’entorn de la Llotja i el Mercat Central o de la catedral, que habitualment estan plenes de terrasses, mobiliari de les diferents botigues de souvenirs i franquícies i fins i tot de top manta, al caliu dels milers de visitants que passegen pels seus carrers, han quedat quasi desertes amb motiu de la crisi del coronavirus.

Amb l’avanç en la desescalada, l’activitat ha anat recuperant-se a poc a poc, però està encara lluny dels nivells previs a la pandèmia, per la qual cosa els veïns han recuperat per a l’ús ciutadà multitud d’espais fins ara quasi intransitables d’una manera tranquil·la.

Davant aquesta situació, l’associació de veïns Amics del Carmen ha llançat la campanya ‘Ciutat Vella oberta i saludable’ per reivindicar més protecció de l’espai públic per a l’ús i gaudi tant dels residents com dels visitants a partir de l’entrada en la nova normalitat el pròxim 22 de juny, després de l’acabament de l’estat d’alarma.

“Anem cap a una nova normalitat que volem afrontar amb confiança i seguretat per a tots. No es tracta de l’aforament dels locals d’oci, es tracta de fer compatibles i saludables tots els usos del barri: prendre’s una copa, jugar, passejar, anar al col·legi, comprar, viure i relacionar-se. I tot això mantenint la distància de seguretat i les normes socials que la persistència de la pandèmia exigeix”, explica el president de l’entitat, Lluís Mira.

El dirigent veïnal afig que es tracta que tothom, veïns, comerciants, hostalers, treballadors, visitants i turistes estiguen tranquils i confiats: “És una responsabilitat que ens implica a tots, inclòs l’Ajuntament. Per aquest motiu, Amics del Carme llança una enquesta especialment als veïns, però també als que hi treballen o la gaudeixen a fi de recaptar les seues propostes per a construir la nova normalitat”.

Esplanada per als vianants enfront de la Llotja.

Així doncs, l’associació planteja algunes propostes que demana completar i valorar, entre les quals, donar prioritat al vianant davant d’altres formes de mobilitat, cosa que requereix un control efectiu del trànsit rodat, instal·lant d’una vegada les càmeres de control de vehicles.

En segon lloc, garantir una amplària de pas per als vianants no inferior a 3 metres en tots els carrers de manera que les persones puguen desplaçar-s’hi per segures i sense obstacles.

També proposen mantindre nets i en condicions els jardins i les places, preservant-los com a espais de trobada i de joc, i monitorar els fluxos d’accés de persones a Ciutat Vella amb la finalitat de previndre concentracions excessives de persones que impliquen riscos per a la salut.

Finalment, demanen assegurar la transparència i la corresponsabilitat de la Junta de Districte en el compliment de les mesures necessàries per a garantir la seguretat i la tranquil·litat de tots.

Membres de Amics del Carme i de la Federació de Veïns en la presentació de la campanya.

“Aquestes mesures es matisaran i es complementaran amb les que s’aporten en l’enquesta que Amics del Carme comença a distribuir a partir de dimarts”, afirma Mira.

La campanya de recollida d’opinions conclourà amb un berenar assemblea el dia 30 de juny, a les 19.00 hores de la vesprada al Parterre.

“La nova normalitat no és només responsabilitat individual. L’hem de construir entre tots en l’espai que compartim i en el qual interactuem en el barri. I és responsabilitat de l’Ajuntament vetlar perquè Ciutat Vella siga un lloc de confiança, obert i saludable”, assegura el president de l’entitat.

De la seua banda, la presidenta de la Federació Veïnal de València, María José Broseta, assegura que la nova normalitat no serà tan nova si no es construeix des dels barris: “Hi ha un debat candent sobre l’ús de l’espai públic per al veïnat i els vianants. Els barris, els carrers, les places i els jardins han de ser espais oberts i saludables i animem les associacions que vulguen compartir aquesta iniciativa en l’àmbit del seu districte a contactar amb la Federació per dur a terme el projecte”.

Sobre aquest tema, des de l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València han comentat que no creuen que calga una legislació més restrictiva quant a ocupació de l’espai públic amb vista a la nova normalitat, sinó més aïna que es complisca la legislació existent, així com les distàncies de seguretat i se sancione a qui no complisca els permisos que té concedits, així com als venedors il·legals que ocupen àmplies zones per als vianants.

L’entitat s’ha mostrat molt preocupada amb vista al futur: “La gent de l’àrea metropolitana no ve al centre, perquè veuen complicat el tema de l’accessibilitat i els clients que treballen en oficines estan teletreballant; a això s’afigen les obres que s’iniciaran en la plaça de la Reina o en la del Mercat, que són sempre complicades per al comerç de voltant; tenim por que el pitjor de la crisi arribarà entre octubre i novembre”.