Cursos d'autodefensa a dones al parc del Túria per a evitar agressions sexuals

"Contra les agressions masclistes, autodefensa feminista" fa temps que va deixar de ser un eslògan. I a València, a partir d'aquest dissabte, és una realitat. Un grup d'advocats, titulats en arts marcials, i un gabinet de psicòlogues ha unit forces per a impartir cursos de defensa personal en el vell llit del riu Túria, en la capital valenciana.

En aquest espai d'oci i esport a l'aire lliure s'han reunit diverses desenes de dones per a la primera sessió. A partir d'aquest dissabte, s'oferiran cada cap de setmana al parc del Túria, des de les 10 del matí i amb una durada estimada de tres hores. Ricardo, un dels organitzadors, explica que l'objectiu és evitar que la possible víctima es bloquege davant una agressió, que puga fugir i evitar que vaja a més.

A més d'advocat, Ricardo és expert en arts marcials i té experiència en cursos de recuperació de l'autoestima per a dones maltractades. Segons explica, els gabinets de psicòlegs al costat dels quals treballa consideren molt important per a la recuperació saber com actuar en situacions de pànic, així que van començar els tallers d'autodefensa.

"Ensenyem a valorar el risc, la perillositat del contrari, la proporció i la situació... El que cal fer i el que mai cal fer", explica l'advocat. Entre els consells de l'instructor està el de no portar en cap concepte una arma, utilitzar les claus a manera de puny americà o colpejar en la cara. Per contra, recomana entendre els punts de pressió del cos, per a colpejar on provoque que l'agressor et solte sense lesionar-te. "Córrer és la millor defensa", explica.

Encara que els cursos desenvolupen la forma física, gran part del treball, la qüestió vital, es realitza en l'àmbit psicològic. "Es tracta de guanyar confiança i evitar l'evitable, aportar recursos per a fugir i minimitzar el risc", afig. Les agressions a dones són el segon delicte més perseguit per la Policia Local a València. En 2018, la Policia va detindre a més de 260 agressors. Els cursos també estan oberts a homes, encara que la vocació principal és ensenyar a les dones a defensar-se, bé siga d'un "palpaire" o d'una agressió física.